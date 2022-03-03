За його словами, зараз росіяни скуповують залишки товарів іноземного виробництва, які вже завтра будуть недоступні, замість того, щоб вийти на протести.

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Він закликав людей вийти на вулиці та протестувати проти путінського режиму.

Вже скоро 5 березня, день смерті Сталіна і день Ярослава Мудрого за православним календарем. Чим вам не символічна дата почати жити в країні?

– заявив Ткаченко.

Додамо, що у Росії влада хоче відправляти на війну проти України тих, хто вийшов на акції проти неї. Так званий "закон" запропонували депутати визнаної нелегітимною російської Думи. Деталі – читайте тут.