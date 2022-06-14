Скоро увидим Санта-Барбару с соплями российской спецуры

Российские оккупанты одного из подразделений 14 ОБР СПП ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ отказались от дальнейшего участия в боевых действиях в Украине.

Хромая "элита" российской армии

Причина – рекордные за всю историю подразделения безвозвратные потери, отсутствие ротаций и бездарное отношение военного руководства.

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Следует отметить, что речь идет не о каком-то завошенном подразделении второсортной общевойсковой армии какого-нибудь дальневосточного округа. Нет, речь идет об элите. Малочисленной элите, которая с каждым днем ​​становится все малочисленнее.



Ряды российской армейской "элиты" в Украине редеют / Фото "Милитарный"

В настоящее время военнослужащие 14 ОБР СПП ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ обращаются к родственникам и коллегам с просьбой подать в правоохранительные органы и военную прокуратуру соответствующие заявления.

Известно о пересылке многочисленных фото- и видеоматериалов, подтверждающих их плачевное положение, которые оккупанты просили обнародовать. Вскоре увидим Санта-Барбару с соплями российской спецуры. Продолжение следует!

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