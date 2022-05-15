Скоро в Харькове планируют запустить метро, сначала коммунальный транспорт будет бесплатным

Мэр Харькова Игорь Терехов решил возобновить работу наземного общественного транспорта с понедельника, 16 мая.

Поскольку многие потеряли работу из-за войны, которую развязала Россия, проезд пока будет бесплатным.

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Как будет работать наземный транспорт Харькова

Местные власти хотят запустить 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных маршрутов. Со временем количество маршрутов будет увеличиваться по мере отладки электролиний и тяговых подстанций.

Также в городе заработают 25 автобусных маршрутов. По словам Терехова, разрабатывая эти маршруты, власти пытались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им нужно.

Трамваи, автобусы и троллейбусы будут ездить с 7 утра до 7 вечера.

Я понимаю, что многие из вас из-за войны потеряли работу, денег на проезд нет. Поэтому я решил, что первые две недели, пока мы не перезапустим экономику Харькова, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным,

– написал Игорь Терехов.

Осталось еще немного: Украина фактически выиграла войну за Харьков

В Институте изучения войны пришли к выводу, что Украина фактически победила в бою за Харьков. ВСУ сделали все для того, чтобы россияне не смогли захватить город и оттеснили оккупантов как можно дальше к границе, освобождая населенные пункты один за другим.

Хотя враги еще остаются в пределах региона, они уже почти сдались. Тем временем, украинские защитники проводят контратаки, чтобы окончательно вытеснить оккупантов за пределы области. Эксперты убеждены, что россияне уйдут, поскольку пока у них нет другого варианта. Это только вопрос времени.

Последние новости из Харьковской области:

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что возвращаться еще рано . Оккупанты оставляли за собой множество мин и снарядов, так что пиротехникам нужно все проверить. Мины находят даже в детских кроватках.

. Оккупанты оставляли за собой множество мин и снарядов, так что пиротехникам нужно все проверить. Мины находят даже в детских кроватках. Также Россия продолжает бить по региону из артиллерии и ракетами.

Хотя оккупанты уже не идут в контрнаступление, все же они пытаются сдержать продвижение ВСУ к государственной границе.

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