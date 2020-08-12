В Железном Порту Херсонской области 40-летний житель Херсона сломал шею и получил тяжелую травму позвоночника. Инцидент произошел, когда он катался на водном аттракционе. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние тяжелое.

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Как рассказала жена пострадавшего Олеся Каменева 1 августа они отдыхали в поселке Железный Порт. И когда купаться уже надоело, Иван (имя мужа) решил с друзьями прокатиться на водном аттракционе "Бэтмен". Соответствующее сообщение появилось в фейсбук-сообществе "Херсон и окрестности".

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Со стороны все имеет красивый и забавный вид. Но на самом деле для неподготовленных людей это очень опасный вид развлечения, о чем никто не предупреждает людей. Мой муж ходит в спортзал, у него – сильные натренированные руки, но он не предполагал, что для забавы могут предложить такой экстрим,

– отмечает она, подчеркнув, что в тот момент ее муж был абсолютно трезв.

По ее словам, пока катер мчался на скорости, человек соскользнул с надувной конструкции, и его со всей силы бросило на торпедную перепонку между надувными частями. Более того, там потерпевшего било о дно. Продолжалось это, пока лодка не остановилась.

Все, кто был на "Бэтмене", увидев, что мужчину бросает в разные стороны, начали кричать водителям моторной лодки, чтобы остановились. Однако, те даже не смотрели на то, что происходит позади.

После инцидента очевидцы происшествия обратились в полицию и вызвали "скорую". Олеся с Иваном поехали в больницу, а с правоохранителями общались их друзья.

"Официально лично я ничего не писала. Меня никто не вызывал. Я знаю, что прокуратура занялась этим делом. У владельца аттракциона конфисковали лодки. Мы на месте стали требовать у них лицензию на такой вид деятельности. Нам сказали, что покажут документы только полиции, я уверена, что у них их не было", – отмечает Олеся.

Женщина добавляет, что лично обратится в полицию после операции.

Что известно о состоянии Ивана

Ему диагностировали закрытую позвоночно-спинномозговую травму позвоночника (перелом 5, 6 и 7-го шейных позвонков). В то же время руки и ноги у него не двигаются.

"Сразу операцию не сделали, поскольку нужно было особые пластины и импланты. Но пока врачи искали все необходимое, на четвертый день у мужа началось двустороннее воспаление легких, потому что он получил еще и ушибы легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней", – говорит жена потерпевшего.

По прогнозам медиков, они дают неплохие шансы, но конкретики нет.

"Ощущение в ногах у него есть, и шансы есть, потому при адекватном лечении и реабилитации у него есть возможность снова встать на ноги", – отметила Олеся.

Сейчас семья херсонца ищет средства на дорогостоящую операцию. Олеся утверждает, что они уже собрали и потратили 167 тысяч гривен на импланты. Но еще надо 34 тысячи гривен на саму операцию и 1 тысячу долларов на приобретение стимулятора. В то же время семья мужа тратит 2 – 3 тысячи гривен на лечение. После операции еще нужны будут средства на реабилитацию.

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Иван Каменев после катания на аттракционе "Бэтмен" / Фото из соцсетей

Опасные морские аттракционы

Олесе удалось выяснить, что на "Бэтмене" чуть ли не еженедельно серьезно травмируются отдыхающие. Недавно там же травмировалась девушка. Но почему-то нигде об этом не сказали. Кроме того, недавно на аттракционе "Плюшка" сломал позвоночник парень из Киевской области.

Также женщина сообщила, что сейчас в Железном Порту убрали эти развлечения, но она – не уверена, что на следующий год они не появятся здесь снова.

"Будьте осторожны, а детей вообще не пускайте на эти аттракционы!" – отметила Олеся.

Она также обратилась к родственникам других пострадавших с просьбой обнародовать свои истории.

Если бы кто-то из многочисленных потеплевших или их родственников ранее написал подобное сообщение, возможно, они спасли бы ни одного человека от инвалидности,

– считает Олеся.

Что такое аттракцион "Бэтмен": смотрите видео

Кто несет ответственность за несчастные случаи на аттракционах

В Херсонской ОГА в управлении курортов и туризма отметили, что разрешения на такой вид деятельности или выполнение работ повышенной опасности или эксплуатации повышенной опасности выдают в управлении Гоструда Херсонской области. Об этом сообщает ТСН.

По словам пресдтавникив Херсонской ОГА, на это есть отдельное постановление Кабмина. Специалисты Гоструда, со своей стороны, осуществляют проверки аттракционов, и если фиксируют нарушения, то ответственность за нарушения несут их владельцы.

Если возникают нарушения по эксплуатации таких объектов, то проводим внеплановые проверки. Если произошел несчастный случай на аттракционе, то создаем специальную комиссию, которая расследует такой случай,

– констатировали чиновники.

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Где находится Железный Порт / Карта