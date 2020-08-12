У Залізному Порту на Херсонщині 40-річний житель Херсону зламав шию та зазнав важкої травми хребта. Інцидент трапився, коли він катався на водному атракціоні. Зараз чоловік перебуває у лікарні, його стан важкий.

Детальніше про трагедію на курорті

Як розповіла дружина потерпілого Олеся Каменева, 1 серпня вони відпочивали в селищі Залізний Порт. І коли купатися вже набридло, Іван (ім’я чоловіка) вирішив з друзями прокататися на водному атракціоні "Бетмен". Відповідний допис з’явився у фейсбук-спільноті "Херсон і околиці".

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З боку все має красивий і забавний вигляд. Але насправді для непідготовлених людей це дуже небезпечний вид розваги, про що ніхто не попереджає людей. Мій чоловік ходить в спортзал, у нього – сильні натреновані руки, але він не припускав, що для забави можуть запропонувати такий екстрим,

– зазначає вона, підкресливши, що в той момент її чоловік був абсолютно тверезим.

За її словами, поки моторний човен мчав на швидкості, чоловік зісковзнув з надувної конструкції, і його з усієї сили кинуло на торпедну перетинку між надувними частинами. Більше того, там потерпілого било об дно. Тривало це, поки човен не зупинився.

Всі, хто був на "Бетмені", побачивши, що чоловіка кидає в різні боки, почали гукати водіям моторного човна, аби зупинилися. Однак, ті навіть не дивилися на те, що відбувається позаду.

Після інциденту очевидці події звернулися до поліції та викликали "швидку". Олеся з Іваном поїхали до лікарні, а з правоохоронцями спілкувалися їхні друзі.

"Офіційно особисто я ще нічого не писала. Мене ніхто не викликав. Я знаю, що прокуратура зайнялася цією справою. У власника атракціону конфіскували човна. Ми одразу на місці стали вимагати у них ліцензію на такий вид діяльності. Нам сказали, що покажуть документи тільки поліції, я впевнена, що у них їх не було", – зазначає Олеся.

Жінка додає, що особисто звернеться до поліції після операції.

Що відомо про стан Івана

Йому діагностували закриту хребетно-спинномозкову травму хребта (перелом 5, 6 і 7-го шийних хребців). Водночас руки та ноги у нього рухаються.

"Відразу операцію не зробили, оскільки потрібно були особливі пластини та імпланти. Але поки лікарі шукали все необхідне, на четвертий день у чоловіка почалося двостороннє запалення легенів, бо він отримав ще й забої легенів. Температура трималася до 40 градусів кілька днів", – каже дружина потерпілого.

Щодо прогнозів медиків, то вони дають непогані шанси, але конкретики немає.

"Відчуття у ногах у нього є, і шанси є, тому за адекватного лікуванні та реабілітації у нього є можливість знову стати на ноги", – зауважила Олеся.

Зараз родина херсонця шукає кошти на вартісну операцію. Олеся переконує, що вони вже зібрали і витратили 167 тисяч гривень на імпланти. Але ще треба 34 тисячі гривень на саму операців та 1 тисячу доларів на придбання стимулятора. Водночас родина чоловіка витрачає 2 – 3 тисячі гривень на лікування. Після операції ще потрібні будуть кошти на реабілітацію.

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Іван Каменев після катання на атракціоні "Бетмен" / Фото з соцмереж

Небезпечні морські атракціони

Олесі вдалося з’ясувати, що на "Бетмені" ледь не щотижня серйозно травмуються відпочивальники. Нещодавно там же травмувалася дівчина. Але чомусь ніде про це не сказали. Крім того, нещодавно на атракціоні "Плюшка" зламав хребет хлопець з Київської області.

Також жінка повідомила, що наразі в Залізному Порту прибрали ці розваги, але вона – не впевнена, що на наступний рік вони не з'являться тут знову.

"Будьте обережні, а дітей взагалі не пускайте на ці атракціони!" – наголосила Олеся.

Вона також звернулася до родичів інших постраждалих з проханням оприлюднити свої історії.

Якби хтось із численних потеплілих або їхніх родичів раніше написав подібний допис, можливо, вони врятували б не одну людину від інвалідності,

– вважає Олеся.

Що таке атракціон "Бетмен": дивіться відео

Хто несе відповідальність за нещасні випадки на атракціонах

У Херсонській ОДА в управлінні курортів і туризму зазанчили, що дозволи на такий вид діяльності або виконання робіт підвищеної небезпеки чи експлуатації механізмів підвищеної небезпеки видають в управлінні Держпраці Херсонської області. Про це повідомляє ТСН.

За словами пресдтавників Херсонської ОДА, на це є окрема постанова Кабміну. Фахівці Держпраці, зі свого боку, здійснюють перевірки атракціонів, і якщо фіксують порушення, то відповідальність за порушення несуть їхні власники.

Якщо виникають порушення по експлуатації таких об'єктів, то проводимо позапланові перевірки. Якщо стався нещасний випадок на атракціоні, то створююмо спеціальну комісію, яка розслідує такий випадок,

– констатували чиновники.

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Де розташовується Залізний Порт / Карта