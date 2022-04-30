"Как скот на убой": в Луганской области оккупанты насильно мобилизуют подростков

Потери личного состава рашисты пытаются перекрыть участниками ЧВК, кадыровцами и мобилизованными жителями оккупированных территорий, в том числе и подростками. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Дефицит

Перехваченные СБУ разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что количество "груза 200" становится критическим для Российской Федерации. Нехватку личного состава войск кремль пытается компенсировать участниками частных военных кампаний и принудительно мобилизованными жителями ОРДЛО.

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Россияне прекрасно понимают, с каким масштабом потери столкнулись, и скрыть это – уже невозможно. Более того, в Кремле понимают, что у них пока нет фактического мобилизационного контингента, чтобы каким-то образом выровнять ситуацию.

Соответственно, Москва пытается перекрыть эти пробелы участниками частных военных кампаний типа ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"), членами так называемого "кадыровского спецназа" и, прежде всего, мобилизованными жителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Мобилизация смертников

Относительно мобилизованных оккупантами жителей ОРДЛО есть определенная статистика, кардинально отличающаяся от официальных данных ГУР Минобороны Украины, заявившего, что так называемая принудительная мобилизация провалилась.

Напомним, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что план по мобилизации 26 000 "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска России фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18 – 65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта.

Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО России. Эта задача не выполнена,

– говорится в заявлении ГУР.

Впрочем, в планах мобилизации "ДНР" и "ЛНР", согласно информации из открытых источников, речь идет о наращивании численности 1-го и 2-го армейских корпусов квазиреспублик до 100 тысяч, а не на 26 тысяч, как об этом сообщал ГУР МОУ.

Более того, 19 марта 2022 года главарь квазиобразования "ДНР" Пушилин внес изменения в "указ" №30 "О специальных формированиях". Согласно внесенным изменениям мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, хотя раньше было до 55 лет. Сообщается, что служба будет проходить в специальном формировании так называемых МВД ДНР.

Пушечное мясо

По информации командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, до начала активной фазы российско-украинской войны Генштаб Вооруженных сил России сформировал и держит на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей два армейских корпуса – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск). Их общая численность – более 35 тысяч человек. Корпуса оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

Несложно посчитать, что число принудительно мобилизованных – причем речь идет о призыве всех мужчин в возрасте от 18 до 65 лет – составляет не менее 50 – 60 тысяч.

В настоящее время в ОРДЛО принудительно мобилизуют даже студентов вузов. В отличие от Украины, где по закону студенты вузов не подлежат мобилизации.

Вот в этом, уважаемые мои жители, проживающие на временно оккупированных территориях, и есть главное отличие страны-оккупанта и демократической Украины. Украина – заботится о своих детях. И прекрасно понимает, что бросать на передовую, даже в условиях российского нашествия, когда численность личного состава рашистов в пять раз превышает численность украинцев, фактически неподготовленных детей – нет смысла. А россияне гонят жителей оккупированных районов, как скот на убой.

Напомню, что на этой неделе незаконные вооруженные формирования в очередной раз понесли существенные потери на Луганщине. Как сообщалось ранее, украинские защитники 28 апреля отбили 9 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.