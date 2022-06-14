Скромный запрос Украины по оружию для победы вскрыл большую проблему Запада

Все набросились на Подоляка за эту статистку по поводу наших потребностей в вооружении и военной технике (ОВТ) – типа, на сколько статистика соответствует действительности.

Что могу сказать – современникам Первой мировой или Второй мировой цифры от Подоляка показались бы очень скромными.

Разлого В ОП назвали конкретное количество тяжелого вооружения, которое нужно Украине, чтобы победить Россию

Трагедия Запада

И поверьте, что никакая точность, дальность работы и другие выросшие показатели не компенсирует количество необходимых систем в полной мере.

И эта трагедия всего Запада, что за 30 лет со времени конца Холодной войны прошла такая демилитаризация и деиндустриализация, что у Запада проблема поддержать долгосрочно одну из сторон регионального (не глобального) заруба.