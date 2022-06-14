Скромный запрос Украины по оружию для победы вскрыл большую проблему Запада
14 июня 2022 , 09:55Читати новину українською
Источник:фейсбук Николая Белескова
Все набросились на Подоляка за эту статистку по поводу наших потребностей в вооружении и военной технике (ОВТ) – типа, на сколько статистика соответствует действительности.
Что могу сказать – современникам Первой мировой или Второй мировой цифры от Подоляка показались бы очень скромными.
Разлого В ОП назвали конкретное количество тяжелого вооружения, которое нужно Украине, чтобы победить Россию
Трагедия Запада
И поверьте, что никакая точность, дальность работы и другие выросшие показатели не компенсирует количество необходимых систем в полной мере.
И эта трагедия всего Запада, что за 30 лет со времени конца Холодной войны прошла такая демилитаризация и деиндустриализация, что у Запада проблема поддержать долгосрочно одну из сторон регионального (не глобального) заруба.
Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: