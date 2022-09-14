"Стимулируют" заключить контракт на службу: как в россии проводят скрытую мобилизацию

В россии все меньше желающих поехать на войну против Украины. Власти регионов пытаются "простимулировать" своих граждан финансовыми выплатами, чтобы те приняли участие в путинской агрессии.

Темпы скрытой мобилизации в россии низкие, что не нравится москве. Об этом 24 каналу рассказала журналистка издания "Важные истории" Екатерина Бонч-Осмоловская.

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Журналистка отметила, что скрытая мобилизация в россии идет не так успешно, как хотелось бы властям.

Все регионы, которые набирают "добровольцев", и где набираются "добровольческие полки" – ввели "стимулирующие выплаты", чтобы люди охотнее шли заключать контракты. Одновременно выплачивают 100 – 200 – 350 тысяч рублей. В каждом регионе сумма разная. Соответственно, чтобы эти деньги выплатить, их нужно заложить в бюджет,

– объяснила Бонч-Осмоловская.

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По ее словам, подобные расходы журналисты увидели в 13 российских регионах.

"Суммарно выделили около 370 миллионов рублей. Но в отличие от расходов на компенсации по погибшим и раненым, эти деньги тратятся плохо. Сейчас выплатили лишь треть из них. По состоянию на сегодняшний день, регионы привлекают гораздо меньше "добровольцев", чем им бы хотелось", – добавила собеседница.

Она указала, что, например, в Саратовской области на это заложили 87 миллионов рублей, а потратили всего 24 миллиона.

"Конечно, ситуация может измениться: вдруг кто-то захочет пойти воевать, или выплатят что-то тем, кому пока не выплатили. Сегодня мы видим, что эта кампания идет плохо. Десятки, в лучшем случае, сотни людей на регион – это мало", – резюмировала Бонч-Осмоловская.

Проблемы в российской армии: коротко

Военное руководство россии осуществляет имитацию перебрасывания резервов. Так оккупанты хотят "успокоить" своих солдат из-за контрнаступления ВСУ.

Оккупанты испытывают острую нехватку личного состава, в частности – во временно оккупированном Крыму. Для этого они согнали на полуостров более тысячи срочников из москвы и петербурга.

По данным американского Института изучения войны, враг пытается набрать все новых и новых бойцов. Для этого оккупанты проводят не только скрытую мобилизацию, но и набирают добровольцев. Однако вербовка не приносит значительных результатов.

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