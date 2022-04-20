Скрытая мобилизация, вербовка боевиков, – Мотузяник о накоплении Россией сил на Востоке

Для эффективной атаки армия должна иметь минимум в три раза больше войск. Однако с учетом состояния боевых действий России требуется в 4 или 5 раз больше человеческого ресурса.

Об этом сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник. Он отметил, что Россия сейчас пытается мобилизовать больше военных.

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"Учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4 – 5 раза", – сказал Мотузяник.

Обещают большие деньги

По словам спикера, оккупанты стягивают на Донбасс ресурсы со всей России. Даже из отдаленных восточных регионов.

Кроме этого, там проводят скрытую мобилизацию и активную вербовку людей. Им предлагают высокое денежное обеспечение,

– заявил Мотузяник.

Он добавил, что привлечь к войне против Украины пытаются, прежде всего, бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне.

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