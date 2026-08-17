Скрыла почти 20 миллионов гривен: родственница бывшей главы МСЭК Крупы предстанет перед судом

В Хмельницкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшей чиновницы Министерства юстиции. Ее обвиняют в недекларировании почти 500 тысяч долларов.

Обвиняемая является родственницей скандально известной бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Что известно о деле?

Сотрудники ведомства завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Следователи подозревали бывшую чиновницу в том, что она не задекларировала 540 тысяч долларов США. На момент совершения правонарушения злоумышленница возглавляла одно из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Хмельницком.

Чиновница в ежегодной декларации за 2022 год не указала счет в одном из банков Австрии и средства, которые на нем хранились. Речь идет о сумме в 540 тысяч долларов США, что на тот момент примерно равнялось 19,5 миллиона гривен.

В настоящее время женщина уволена с должности, в органах юстиции она больше не работает. В июне 2026 года в сотрудничестве с НАЗК и САП следователи ГБР сообщили бывшей чиновнице о подозрении. Свою вину она не признает. Происхождение этих средств, а также другие возможные махинации представителей этой бизнес-семьи расследуются в рамках отдельных уголовных производств,

– отметили в Государственном бюро расследований.

Бывшую чиновницу обвиняют по части 2 статьи 366-2 УК, в которой речь идет об умышленном внесении в декларацию ложной информации. В случае признания ее виновной женщине грозит до 2 лет лишения свободы и запрет на занятие определенных должностей сроком до 3 лет.

Что известно о деле Татьяны Крупы?

Напомним, что родственницу подозреваемой, Татьяну Крупу, в 2025 году следствие обвинило в незаконном обогащении на сумму свыше 160 миллионов гривен в период с 2020 по 2024 годы. Часть средств легализовали через фиктивные сделки с недвижимостью, после чего вывели за границу и разместили на счетах в банках.

ГБР и НАБУ инкриминировали Крупе ряд уголовных статей, среди которых декларирование ложной информации, коррупция и легализация средств. Чиновница была обязана находиться в Хмельницком и носить электронный браслет.