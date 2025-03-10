Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что, по его мнению, между США и Россией точно есть закрытые каналы для общения. Однако несистемность Трампа, возможно, не позволяет Кремлю строить долгосрочные планы.

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Известны ли России планы США

Аббас Галлямов напомнил неожиданный визит Стива Уиткоффа в Россию. Тогда спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке несколько часов общался с представителями Кремля. Точно неизвестно, что они обсуждали.

Однако я не уверен, что Кремль понимает, что планируют в США. Там растеряны не менее, чем в Украине,

– сказал он.

По его словам, Трамп – "человек-катастрофа". Он разрушает все ранее сложившиеся правила, используя неформальные инструменты. Из-за этого Путину, вероятно, крайне сложно предсказать действия президента США.

К слову, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Трамп может изменить свое отношение к Владимиру Путину, если российский диктатор начнет ему мешать. В то же время он отмечает, что даже в случае такого поворота это будет лишь временный конфликт, ведь администрации обоих лидеров действуют в общей парадигме.