Так считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Сергея Стерненко "Нарозкрут" с его участием.

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Что может изменить отношение Трампа

По словам экс-министра, американский президент может изменить свое отношение к российскому диктатору, если тот будет мешать ему.

Он развернется против него в тот момент, если осознает, что Путин становится препятствием к триумфу Трампа. Путин это понимает и играет для того, чтобы подслащивать жизнь Трампа,

– рассказал Кулеба.

Впрочем, по его мнению, даже если этот момент когда-то наступит, это будет лишь тактический конфликт. Бывший руководитель МИД Украины считает, что фундаментально действующая администрация Трампа и неизменная администрация Путина "находятся в одной парадигме".

В этом же подкасте он заявил, что политика Дональда Трампа в отношении Украины не является временным явлением и не исчезнет через 4 года. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что США вступили в новый этап с Трампом, и странам нужно учиться выживать без Америки.