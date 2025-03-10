Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що, на його думку, між США та Росією точно є закриті канали для спілкування. Однак несистемність Трампа, можливо, не дозволяє Кремлю будувати довгострокові плани.

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Чи відомі Росії плани США

Аббас Галлямов нагадав несподіваний візит Стіва Віткоффа до Росії. Тоді спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході кілька годин спілкувався із представниками Кремля. Достеменно невідомо, що вони обговорювали.

Проте я не впевнений, що Кремль розуміє, що планують у США. Там розгублені не менше, ніж в Україні,

– сказав він.

За його словами, Трамп – "людина-катастрофа". Він руйнує всі раніше сформовані правила, використовуючи неформальні інструменти. Через це Путіну, ймовірно, вкрай складно передбачити дії президента США.

До слова, ексглава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Трамп може змінити своє ставлення до Владіміра Путіна, якщо російський диктатор почне йому заважати. Водночас він зазначає, що навіть у разі такого повороту це буде лише тимчасовий конфлікт, адже адміністрації обох лідерів діють у спільній парадигмі.