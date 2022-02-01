Скрывалась от правосудия: СБУ задержала террористку из банды "Пятнашка"
Источник:СБУ
СБУ задержала в Донецкой области террористку из банды "Пятнашка". Она воевала на стороне российских оккупантов.
Следствие выяснило, что женщина является жительницей Мирнограда, что на Донбассе. В 2014 году она добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям боевиков.
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Воевала против украинской армии
Террористка получила автоматическое оружие и боеприпасы. Она прошла "курс" подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных Сил Украины.
Затем женщина покинула группировку. Долгое время она скрывалась от правосудия.
Что угрожает террористке
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в участии в террористической группе. Следовательно, ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
Вскоре террористке изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
Что такое "Пятнашка"?Это так называемая "Интернациональная бригада" боевиков. Банда известна тем, что в ее составе воюют выходцы из Абхазии. Флаг кавказской псевдореспублики находится на эмблеме бандформирования вместе с триколором так называемой "республики" на оккупированных территориях Украины.
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