Скрывалась от правосудия: СБУ задержала террористку из банды "Пятнашка"

СБУ задержала в Донецкой области террористку из банды "Пятнашка". Она воевала на стороне российских оккупантов.

Следствие выяснило, что женщина является жительницей Мирнограда, что на Донбассе. В 2014 году она добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям боевиков.

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Воевала против украинской армии

Террористка получила автоматическое оружие и боеприпасы. Она прошла "курс" подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных Сил Украины.

Затем женщина покинула группировку. Долгое время она скрывалась от правосудия.

Что угрожает террористке

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в участии в террористической группе. Следовательно, ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Вскоре террористке изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Что такое "Пятнашка"? Это так называемая "Интернациональная бригада" боевиков. Банда известна тем, что в ее составе воюют выходцы из Абхазии. Флаг кавказской псевдореспублики находится на эмблеме бандформирования вместе с триколором так называемой "республики" на оккупированных территориях Украины.

Командира разведки боевиков осудили в Украине

Украинские спецслужбы установили личность командира разведывательно-диверсионной группы, который воевал против украинских военных. Он собирал разведданные об украинской армии и подбирал "кадры" в террористические ряды.

Боевика приговорили к 9 годам лишения свободы и объявили в розыск.