Скрывался 7 лет: СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине

СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области. Злоумышленник 7 лет скрывался от украинских правоохранителей в России.

Сотрудники Службы безопасности арестовали его во время спецоперации в Новопскове Луганской области.

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По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе по "независимости ЛНР",

– сообщили в СБУ.

Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, злоумышленник сбежал в Россию.

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту подозрение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили его в розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Обратите внимание! СБУ продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного "референдума" 2014 года на востоке Украины.

Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры.

Еще более 60 материалов дел направлено в суды.



СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине / Фото Службы безопасности