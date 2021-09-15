Скрывался 7 лет: СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине
Источник:СБУ
СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области. Злоумышленник 7 лет скрывался от украинских правоохранителей в России.
Сотрудники Службы безопасности арестовали его во время спецоперации в Новопскове Луганской области.
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По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе по "независимости ЛНР",
– сообщили в СБУ.
Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.
- Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, злоумышленник сбежал в Россию.
Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту подозрение по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили его в розыск.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Обратите внимание! СБУ продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного "референдума" 2014 года на востоке Украины.
- Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры.
- Еще более 60 материалов дел направлено в суды.
СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине / Фото Службы безопасности