Співробітники Служби безпеки арештували його під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.
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За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму в Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР",
– повідомили в СБУ.
Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.
- Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів зловмисник втік до Росії.
Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили його у розшук.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.
СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині / Фото Служби безпеки