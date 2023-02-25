Своеобразный аналог куклы Вуду активисты установили вблизи посольства России в Риге. И с этой деревянной скульптурой можно взаимодействовать.
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Гвозди вместо кольев
Во время акции все желающие могли забить свой протестный гвоздь у стоящего на коленях Владимира Путина. От традиции убивать вампиров осиновыми кольями отказались, вероятно, потому, что не хватило бы площади скульптуры для всех желающих.
И это не пустые слова. На обнародованных фото видно, что на Путине свободные клочки для гвоздей заканчивались быстро, ведь желающих присоединиться к акции было немало. Поэтому прибегли к такой себе магии худу.
Как отметили в местном СМИ, таким образом люди протестовали против войны, которую развязала Россия, и зла, совершаемого в Украине. Можем надеяться, что это не только позволило поднять настроение или согнать ярость, но и подействует по назначению.
В Риге вбивали гвозди в "Путина": видео
Скульптуры Путина в мире
- Ранее в Великобритании неизвестный художник установил статую Путина. Она исполнена в золотом цвете, где глава диктатора перерастает в пенис. С этой арт-инсталляцией также можно было взаимодействовать – всех желающих призывали бросать яйца у российского президента.
- Статую Путина устанавливали и в Праге. Скульптуру гоблина с лицом российского диктатора установили на месте памятника советскому генералу Коневу в Праге. Ее планировалось продать на аукционе, а вырученные средства передать на покупку оружия для Украины.
- Также в Чехии продавали на аукционе и другую скульптуру, на которой Путин сидел на золотом унитазе, а на коленях держал Лукашенко. За деньги, вырученные из продажи этого лота, чехи хотели купить ударный дрон для Украины.