За деньги, вырученные из продажи этого лота, чехи хотят купить ударный дрон для Украины. Предложили этот лот чешские активисты из группы Kaputin.

Интересно В Чехии также признали российский режим террористическим

Что известно о статую

Композиция обнаженных царьков, созданная Барбором Зиховым в 2021 году, получила яркое название "Голи убийцы". Она раскрывает зло нынешнего кремлевского режима в полной наготе, а также демонстрирует склонность диктаторов к дегенеративной роскоши, следовательно, разоблачает хамство и ценностную пустоту российского диктатора и его преступного режима.

Что интересно, создателя статуи вдохновило расследование российского оппозиционера Алексея Навального, показавшее вообще дворец Путина на берегу Черного моря. В поместье диктатора только туалетные щетки вроде бы стоят 15 тысяч евро.

Это символ извращенности русского режима, его мафиозной эстетики и тоталитарной воли.

– сказал автор концепции Отакар ван Гемунд.

Также он подчеркнул, что статуя изображает только имитацию власти Путиным. "Это аллюзия на новую одежду императора, которая иллюстрирует, что мы не должны бояться Путина, что его сила питается только нашим страхом. Она более уязвима, чем кажется", – сказал он.

Интересно, что фигура диктатра была совсем другой:

сперва путин на золотом "троне" был изображен со спущенными красными шортами, что намекало на чешскую дезинформационную кампанию вокруг Милоша Земана;

затем на статую появилась бутылка с надписью "Новичок", которой отравили оппозиционера Навального;

с 2020 года, когда в Беларуси жестко подавляли протесты, на коленках одного диктатора появился и другой – уменьшенный манекен Лукашенко;

после начала полномасштабной войны в руке царика появилась окровавленная миниатюрная стиральная машинка как символ мародерства русских кафиров в Украине;

Когда же обнаружили зверства кафиров в Буче, добавился последний штрих – муляж тела гражданской жертвы в полиэтиленовом пакете и золотая буква Z на груди диктатора.

Ранее статуя Путина даже успела погастролировать. Ее несколько раз устанавливали в публичных местах, в том числе перед посольством России в Праге.

Аукцион

Отметим, что аукцион, на котором была выставлена композиция из двух диктаторов, уже стартовал. Он проходит на твиттер-аккаунте активистов группы Kaputin. Там сейчас коллекционеры экшн-искусства, которые и не любят Путина, и хотят поддержать Украину, могут приобрести эту статую, ведь продажа бумажного Путина поможет украинской армии уничтожать армию диктатора.

Стартовая цена композиции из голых диктаторов – 10 тысяч евро.

Помощь Чехии Украине: последние новости

Это не первая инсталляция с Путиным в главной роли. Ранее на правительственном здании в Чехии вывесили артинсталляцию, на которой российский диктатор был изображен в трупном мешке . Более того, Путину дорисовали усы Гитлера в форме буквы Z.

Недавно стало известно, что Украина и Чехия будут вместе производить боеприпасы и оружие . Также сотрудничество предполагает развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий.

Также Чехия предоставит Украине военную технику. Речь идет о 90 танков Т-72 . Более того, вероятно, это будут танки именно лицензионного выпуска, которые по качеству лучше, чем машины советского производства.

Достойно внимания – Чехия потратила около полумиллиарда евро для украинских беженцев: видео