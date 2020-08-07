SkyUp запускает рейсы из Киева в Стамбул: дата
Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Стамбул в сентябре 2020 года. Вылеты будут осуществлять три раза в неделю.
Первый вылет – в конце сентября
Первый рейс стартует 25 сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
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Стоимость билета в одну сторону без багажа будет составлять от 1 тысячу 600 гривен.
Рейсы по маршруту Киев – Стамбул – Киев будут осуществляться в:
- понедельник;
- среду;
- пятницу.
Отметим, что для путешествия в Стамбул нужно иметь полис медицинского страхования, который покроет расходы на лечение от коронавируса на турецкой территории.
Путешественников будут осматривать в пунктах пропуска
Кроме того, путешественникам следует быть готовыми, что в пунктах пропуска их осмотрят. Если при осмотре обнаружат симптомы, характерные для коронавируса, то придется проходить ПЦР-тестирование. По предварительной информации, оно должно быть бесплатным.