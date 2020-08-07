Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Стамбул в сентябре 2020 года. Вылеты будут осуществлять три раза в неделю.

Первый вылет – в конце сентября

Первый рейс стартует 25 сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

К теме SkyUp продолжает регулярные рейсы по Украине: даты

Стоимость билета в одну сторону без багажа будет составлять от 1 тысячу 600 гривен.

Рейсы по маршруту Киев – Стамбул – Киев будут осуществляться в:

понедельник;

среду;

пятницу.

Отметим, что для путешествия в Стамбул нужно иметь полис медицинского страхования, который покроет расходы на лечение от коронавируса на турецкой территории.

Путешественников будут осматривать в пунктах пропуска

Кроме того, путешественникам следует быть готовыми, что в пунктах пропуска их осмотрят. Если при осмотре обнаружат симптомы, характерные для коронавируса, то придется проходить ПЦР-тестирование. По предварительной информации, оно должно быть бесплатным.

Это интересно! Вследствие ограничения авиасообщения во время карантина украинская компания SkyUp Airlines получила около 30 миллионов долларов убытков. В SkyUp рассчитывают на кредит по государственной поддержке бизнеса.