SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула: дата
Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула у вересні 2020 року. Вильоти будуть здійснювати тричі на тиждень.
Перший виліт – наприкінці вересня
Перший рейс стартує 25 вересня. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
До теми SkyUp продовжує регулярні рейси по Україні: дати
Вартість квитка в один бік без багажу складатиме від 1 тисячі 600 гривень.
Рейси за маршрутом Київ – Стамбул – Київ здійснюватимуть у:
- понеділок;
- середу;
- п'ятницю.
Зазначимо, що для подорожі до Стамбула потрібно мати поліс медичного страхування, який покриє видатки на лікування від коронавірусу на турецькій території.
Мандрівників оглядатимуть у пунктах пропуску
Окрім того, мандрівникам слід бути готовими, що у пунктах пропуску їх оглянуть. Якщо під час огляду виявлять симптоми, притаманні для коронавірусу, то доведеться проходити ПЛР–тестування. За попередньою інформацією, воно має бути безкоштовним.