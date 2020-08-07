Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула у вересні 2020 року. Вильоти будуть здійснювати тричі на тиждень.

Перший виліт – наприкінці вересня

Перший рейс стартує 25 вересня. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

До теми SkyUp продовжує регулярні рейси по Україні: дати

Вартість квитка в один бік без багажу складатиме від 1 тисячі 600 гривень.

Рейси за маршрутом Київ – Стамбул – Київ здійснюватимуть у:

понеділок;

середу;

п'ятницю.

Зазначимо, що для подорожі до Стамбула потрібно мати поліс медичного страхування, який покриє видатки на лікування від коронавірусу на турецькій території.

Мандрівників оглядатимуть у пунктах пропуску

Окрім того, мандрівникам слід бути готовими, що у пунктах пропуску їх оглянуть. Якщо під час огляду виявлять симптоми, притаманні для коронавірусу, то доведеться проходити ПЛР–тестування. За попередньою інформацією, воно має бути безкоштовним.

Це цікаво! Внаслідок обмеження авіасполучення під час карантину українська компанія SkyUp Airlines зазнала близько 30 мільйонів доларів збитків. У SkyUp розраховують на кредит за державною підтримкою бізнесу.