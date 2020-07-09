SkyUp запустил онлайн-регистрацию: на какие рейсы можно воспользоваться услугой
Украинский лоукостер SkyUp запустил онлайн-регистрацию на регулярные рейсы внутри Украины. Получить посадочный талон можно за 48 часов до вылета. Ранее зарегистрироваться можно было только в аэропорту.
Онлайн-регистрация на внутренние полеты от SkyUp: детали
Об этом авиаперевозчик сообщил в комментарии в комментарии изданию avianews.com. Онлайн-регистрация доступна на регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. А также на чартерные перелеты на иностранные курорты.
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Заметим, что онлайн-регистрация закрывается за 5 часов до отправления рейса по расписанию. Выбрать конкретное место в салоне самолета можно бесплатно или в рассрочку.
Стоимость мест в самолете при такой регистрации
- Выбор места от носовой части самолета до аварийного ряда – платный.
- Бесплатно можно выбрать место от аварийного ряда и до хвостовой части.
В авиакомпании добавляют, несмотря на появление новой опции, сейчас регистрация в аэропорту остается бесплатной.
Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться на регулярный рейс
- Для прохождения регистрации необходимо авторизироваться на сайте SkyUp и выбрать необходимое бронирование.
- Если вы ранее не регистрировались – это необходимо сделать. Затем следует ввести данные в систему о бронировании и пассажире.
- Для регистрации на чартерный рейс по купленной турпутевке необходимо указать фамилию туриста и номер ваучера.
- В случае, если пассажир путешествует только с ручной кладью, с полученным электронным посадочным талоном он может пройти сразу на контроль безопасности. Следовательно, к стойке регистрации подходить не нужно.
Что известно о возобновлении внутреннего сообщения SkyUp
- Оно началось с 26 июня. Таким образом авиакомпания начала возобновлять регулярные авиаперевозки.
- Авиакомпании мира приостанавливали авиаполеты с марта из-за пандемии коронавируса.
- Итак, с июня можно улететь из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении.
- В авиакомпании также сообщили, что кроме возобновления внутренних рейсов, они расширяют программу межрегиональных полетов.
- В частности, в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.
- Стоимость билетов – от 500 гривен в одну сторону (без багажа).
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Рейсы с 1 июля по 15 сентября: направления
Уже с 23 июня на сайте SkyUp можно приобрести билеты на следующие направления:
- Киев – Львов: ежедневно, кроме воскресенья
- Львов – Киев: ежедневно, кроме субботы
- Киев – Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю)
- Киев – Харьков – Киев: ежедневно, кроме воскресенья
- Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы
- Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья
Межрегиональные рейсы, будут выполнять 3 – 4 раза в неделю
- Харьков – Львов – Харьков: вторник, пятница, воскресенье
- Харьков – Одесса – Харьков: (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота
- Львов – Херсон – Львов: (с 04.07) понедельник, четверг, суббота
- Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье