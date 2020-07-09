Украинский лоукостер SkyUp запустил онлайн-регистрацию на регулярные рейсы внутри Украины. Получить посадочный талон можно за 48 часов до вылета. Ранее зарегистрироваться можно было только в аэропорту.

Онлайн-регистрация на внутренние полеты от SkyUp: детали

Об этом авиаперевозчик сообщил в комментарии в комментарии изданию avianews.com. Онлайн-регистрация доступна на регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. А также на чартерные перелеты на иностранные курорты.

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Заметим, что онлайн-регистрация закрывается за 5 часов до отправления рейса по расписанию. Выбрать конкретное место в салоне самолета можно бесплатно или в рассрочку.

Стоимость мест в самолете при такой регистрации

Выбор места от носовой части самолета до аварийного ряда – платный.

Бесплатно можно выбрать место от аварийного ряда и до хвостовой части.

В авиакомпании добавляют, несмотря на появление новой опции, сейчас регистрация в аэропорту остается бесплатной.

Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться на регулярный рейс

Для прохождения регистрации необходимо авторизироваться на сайте SkyUp и выбрать необходимое бронирование.

Если вы ранее не регистрировались – это необходимо сделать. Затем следует ввести данные в систему о бронировании и пассажире.

Для регистрации на чартерный рейс по купленной турпутевке необходимо указать фамилию туриста и номер ваучера.

В случае, если пассажир путешествует только с ручной кладью, с полученным электронным посадочным талоном он может пройти сразу на контроль безопасности. Следовательно, к стойке регистрации подходить не нужно.

Что известно о возобновлении внутреннего сообщения SkyUp

Оно началось с 26 июня. Таким образом авиакомпания начала возобновлять регулярные авиаперевозки.

Авиакомпании мира приостанавливали авиаполеты с марта из-за пандемии коронавируса.

Итак, с июня можно улететь из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении.

В авиакомпании также сообщили, что кроме возобновления внутренних рейсов, они расширяют программу межрегиональных полетов.

В частности, в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Стоимость билетов – от 500 гривен в одну сторону (без багажа).

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Рейсы с 1 июля по 15 сентября: направления

Уже с 23 июня на сайте SkyUp можно приобрести билеты на следующие направления:

Киев – Львов: ежедневно, кроме воскресенья

Львов – Киев: ежедневно, кроме субботы

Киев – Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю)

Киев – Харьков – Киев: ежедневно, кроме воскресенья

Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы

Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья

Межрегиональные рейсы, будут выполнять 3 – 4 раза в неделю

Харьков – Львов – Харьков: вторник, пятница, воскресенье

Харьков – Одесса – Харьков: (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота

Львов – Херсон – Львов: (с 04.07) понедельник, четверг, суббота

Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье

Важно! С 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.