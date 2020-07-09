Український лоукостер SkyUp запустив онлайн-реєстрацію на регулярні рейси всередині України. Отримати посадковий талон можна за 48 годин до вильоту. Раніше зареєструватися можна було лише в аеропорту.

Онлайн-реєстрація на внутрішні польоти від SkyUp: деталі

Про це авіаперевізник повідомив у коментарі в коментарі виданню avianews.com. Онлайн-реєстрація є доступною на регулярні внутрішні рейси з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. А також на чартерні перельоти на іноземні курорти.

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Зауважимо, що онлайн-реєстрація закривається за 5 годин до відправлення рейсу за розкладом. Обрати конкретне місце у салоні літака можна безкоштовно або на виплату.

Вартість місць у літаку за такої реєстрації

Вибір місця від носової частини літака до аварійного ряду – платний.

Безкоштовно можна вибрати місце від аварійного ряду та до хвостової частини.

В авіакомпанії додають, попри появу нової опції, наразі реєстрація в аеропорту залишається безкоштовною.

Що слід зробити, аби зареєструватися на регулярний рейс

Для проходження реєстрації необхідно авторизуватися на сайті SkyUp і вибрати необхідне бронювання.

Якщо ви раніше не реєструвалися – це необхідно зробити. Потім слід ввести дані в систему про бронювання та пасажира.

Для реєстрації на чартерний рейс за купленою турпутівкою необхідно вказати прізвище туриста та номер ваучера.

У разі, якщо пасажир подорожує тільки з ручною поклажею, з отриманим електронним посадковим талоном він може пройти відразу на контроль безпеки. Отже, до стійки реєстрації підходити не потрібно.

Що відомо про відновлення внутрішнього сполучення SkyUp

Воно розпочалося з 26 червня. Таким чином авіакомпанія почала відновлювати регулярні авіаперевезення.

Авіакомпанії світу призупиняли авіа польоти з березня через пандемію коронавірусу.

Отже, з червня можна полетіти з Києва до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя та у зворотному напрямку.

У авіакомпанії також повідомили, що окрім відновлення внутрішніх рейсів, вони розширюють програму міжрегіональних польотів.

Зокрема, в липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.

Вартість квитків – від 500 гривень в один бік (без багажу).

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Рейси з 1 липня по 15 вересня: напрямки

Вже від 23 червня на сайті SkyUp можна придбати квитки на такі напрямки:

Київ – Львів: щодня, крім неділі

Львів – Київ: щодня, крім суботи

Київ – Одеса – Київ: щодня (11 разів на тиждень)

Київ – Харків – Київ: щодня, крім неділі

Київ – Запоріжжя: щодня, крім суботи

Запоріжжя – Київ: щодня, крім неділі

Міжрегіональні рейси, що виконуватимуть 3 – 4 рази в тиждень

Харків – Львів – Харків: вівторок, п’ятниця, неділя

Харків – Одеса – Харків: (з 04.07) понеділок, середа, четвер, субота

Львів – Херсон – Львів: (з 04.07) понеділок, четвер, субота

Львів – Одеса – Львів: вівторок, п’ятниця, неділя

Важливо! З 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни у розкладі.