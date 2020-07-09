SkyUp запустив онлайн-реєстрацію: на які рейси можна скористатися послугою
Український лоукостер SkyUp запустив онлайн-реєстрацію на регулярні рейси всередині України. Отримати посадковий талон можна за 48 годин до вильоту. Раніше зареєструватися можна було лише в аеропорту.
Онлайн-реєстрація на внутрішні польоти від SkyUp: деталі
Про це авіаперевізник повідомив у коментарі в коментарі виданню avianews.com. Онлайн-реєстрація є доступною на регулярні внутрішні рейси з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. А також на чартерні перельоти на іноземні курорти.
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Зауважимо, що онлайн-реєстрація закривається за 5 годин до відправлення рейсу за розкладом. Обрати конкретне місце у салоні літака можна безкоштовно або на виплату.
Вартість місць у літаку за такої реєстрації
- Вибір місця від носової частини літака до аварійного ряду – платний.
- Безкоштовно можна вибрати місце від аварійного ряду та до хвостової частини.
В авіакомпанії додають, попри появу нової опції, наразі реєстрація в аеропорту залишається безкоштовною.
Що слід зробити, аби зареєструватися на регулярний рейс
- Для проходження реєстрації необхідно авторизуватися на сайті SkyUp і вибрати необхідне бронювання.
- Якщо ви раніше не реєструвалися – це необхідно зробити. Потім слід ввести дані в систему про бронювання та пасажира.
- Для реєстрації на чартерний рейс за купленою турпутівкою необхідно вказати прізвище туриста та номер ваучера.
- У разі, якщо пасажир подорожує тільки з ручною поклажею, з отриманим електронним посадковим талоном він може пройти відразу на контроль безпеки. Отже, до стійки реєстрації підходити не потрібно.
Що відомо про відновлення внутрішнього сполучення SkyUp
- Воно розпочалося з 26 червня. Таким чином авіакомпанія почала відновлювати регулярні авіаперевезення.
- Авіакомпанії світу призупиняли авіа польоти з березня через пандемію коронавірусу.
- Отже, з червня можна полетіти з Києва до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя та у зворотному напрямку.
- У авіакомпанії також повідомили, що окрім відновлення внутрішніх рейсів, вони розширюють програму міжрегіональних польотів.
- Зокрема, в липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.
- Вартість квитків – від 500 гривень в один бік (без багажу).
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Рейси з 1 липня по 15 вересня: напрямки
Вже від 23 червня на сайті SkyUp можна придбати квитки на такі напрямки:
- Київ – Львів: щодня, крім неділі
- Львів – Київ: щодня, крім суботи
- Київ – Одеса – Київ: щодня (11 разів на тиждень)
- Київ – Харків – Київ: щодня, крім неділі
- Київ – Запоріжжя: щодня, крім суботи
- Запоріжжя – Київ: щодня, крім неділі
Міжрегіональні рейси, що виконуватимуть 3 – 4 рази в тиждень
- Харків – Львів – Харків: вівторок, п’ятниця, неділя
- Харків – Одеса – Харків: (з 04.07) понеділок, середа, четвер, субота
- Львів – Херсон – Львів: (з 04.07) понеділок, четвер, субота
- Львів – Одеса – Львів: вівторок, п’ятниця, неділя