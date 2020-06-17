Українська авіакомпанія SkyUp скасувала продаж квитків на більшість рейсів до 15 липня. Винятками є напрямки у Грузію, Албанію та Болгарію. Продаж квитків у ці країни призупинили до початку липня.

Авіакомпанія SkyUp припинила продаж авіаквитків на більшість власних рейсів до 15 липня, повідомляє Lowcostavia.

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SkyUp скасував всі польоти авіакомпанії, окрім рейсів з Києва в Грузію, Албанію та Болгарію. На них продаж квитків призупинили до початку липня.

Попередні дати відновлення авіарейсів від SkyUp

Київ – Тирана, Батумі, Тбілісі – з 1 липня;

Київ – Бургас, Варна – з 10 липня;

Харків, Запоріжжя – Бургас – 14 липня;

решта – після 15 липня.

В авіакомпанії зазначають, що наразі тривають переговори та консультації на рівні держав щодо відновлення регулярних рейсів.

Щодо рейсів по Україні, то у SkyUp пояснили, що польотна програма на внутрішні рейси ще не затверджена.

Що пропонує SkyUp пасажирам скасованих рейсів

отримати відшкодування вартості квитка після закінчення карантину.

змінити дату вильоту без додаткових доплат.

відшкодувати квиток у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання*. Скористатися промокодом можна для оплати квитків та послуг на будь-який напрямок.

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Відновлення чартерної програми JoinUp

З 1 липня туроператор JoinUp, який має спільних власників зі SkyUp, відновлює чартерну програму.

Де наразі пропонують відпочити

Туреччина – з тестуванням після прибуття до країни у випадку підвищеної температури;

Албанія – без обмежень на кордоні та без тестування;

Єгипет – наразі деталі невідомі;

Туніс — з довідкою про тестування не раніше ніж за три дні до вильоту. До Тунісу перший виліт відбудеться 3 липня.

Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Наразі готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені".

"Червона" зона – ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні. Громадяни з "червоної" зони мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.

"Зелена" зона – країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або кращою.



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