SkyUp скасував продаж авіаквитків на рейси: на які напрямки й коли відновлять
Українська авіакомпанія SkyUp скасувала продаж квитків на більшість рейсів до 15 липня. Винятками є напрямки у Грузію, Албанію та Болгарію. Продаж квитків у ці країни призупинили до початку липня.
Авіакомпанія SkyUp припинила продаж авіаквитків на більшість власних рейсів до 15 липня, повідомляє Lowcostavia.
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SkyUp скасував всі польоти авіакомпанії, окрім рейсів з Києва в Грузію, Албанію та Болгарію. На них продаж квитків призупинили до початку липня.
Попередні дати відновлення авіарейсів від SkyUp
- Київ – Тирана, Батумі, Тбілісі – з 1 липня;
- Київ – Бургас, Варна – з 10 липня;
- Харків, Запоріжжя – Бургас – 14 липня;
- решта – після 15 липня.
В авіакомпанії зазначають, що наразі тривають переговори та консультації на рівні держав щодо відновлення регулярних рейсів.
Щодо рейсів по Україні, то у SkyUp пояснили, що польотна програма на внутрішні рейси ще не затверджена.
Що пропонує SkyUp пасажирам скасованих рейсів
- отримати відшкодування вартості квитка після закінчення карантину.
- змінити дату вильоту без додаткових доплат.
- відшкодувати квиток у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання*. Скористатися промокодом можна для оплати квитків та послуг на будь-який напрямок.
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Відновлення чартерної програми JoinUp
З 1 липня туроператор JoinUp, який має спільних власників зі SkyUp, відновлює чартерну програму.
Де наразі пропонують відпочити
- Туреччина – з тестуванням після прибуття до країни у випадку підвищеної температури;
- Албанія – без обмежень на кордоні та без тестування;
- Єгипет – наразі деталі невідомі;
- Туніс — з довідкою про тестування не раніше ніж за три дні до вильоту. До Тунісу перший виліт відбудеться 3 липня.
Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо
- З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.
- Наразі готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.
- Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені".
- "Червона" зона – ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні. Громадяни з "червоної" зони мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.
- "Зелена" зона – країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або кращою.