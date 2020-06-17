Украинская авиакомпания SkyUp отменила продажу билетов на большинство рейсов до 15 июля. Исключениями являются направления в Грузию, Албанию и Болгарию. Продажу билетов в эти страны приостановили до начала июля.

Авиакомпания SkyUp прекратила продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля, сообщает Lowcostavia.

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SkyUp отменил все полеты авиакомпании, кроме рейсов из Киева в Грузию, Албанию и Болгарию. На них продажу билетов приостановили до начала июля.

Предыдущие даты возобновления авиарейсов от SkyUp

Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля;

Киев – Бургас, Варна – с 10 июля;

Харьков, Запорожье – Бургас – 14 июля;

остальные – после 15 июля.

В авиакомпании отмечают, что сейчас продолжаются переговоры и консультации на уровне государств по возобновлению регулярных рейсов.

Относительно рейсов по Украине, то в SkyUp объяснили, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена.

Что предлагает SkyUp пассажирам отмененных рейсов

возмещение стоимости билета после окончания карантина.

изменить дату вылета без дополнительных доплат.

возместить билет в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования. Воспользоваться промокодом можно для оплаты билетов и услуг на любое направление.

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Возобновление чартерной программы JoinUp

С 1 июля туроператор JoinUp, который имеет общих владельцев со SkyUp, возобновляет чартерную программу.

Где сейчас предлагают отдохнуть

Турция – с тестированием после прибытия в страну в случае повышенной температуры;

Албания – без ограничений на границе и без тестирования;

Египет – пока детали неизвестны;

Тунис – справка о тестировании не ранее, чем за три дня до вылета.

Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Сейчас готовы принять украинцев пока только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, разделили на "красные" и "зеленые".

"Красная" зона – те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Граждане из "красной" зоны должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

"Зеленая" зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или лучше.



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