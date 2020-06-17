SkyUp отменил продажу авиабилетов на рейсы: на какие направления и когда возобновят
Украинская авиакомпания SkyUp отменила продажу билетов на большинство рейсов до 15 июля. Исключениями являются направления в Грузию, Албанию и Болгарию. Продажу билетов в эти страны приостановили до начала июля.
Авиакомпания SkyUp прекратила продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля, сообщает Lowcostavia.
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SkyUp отменил все полеты авиакомпании, кроме рейсов из Киева в Грузию, Албанию и Болгарию. На них продажу билетов приостановили до начала июля.
Предыдущие даты возобновления авиарейсов от SkyUp
- Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля;
- Киев – Бургас, Варна – с 10 июля;
- Харьков, Запорожье – Бургас – 14 июля;
- остальные – после 15 июля.
В авиакомпании отмечают, что сейчас продолжаются переговоры и консультации на уровне государств по возобновлению регулярных рейсов.
Относительно рейсов по Украине, то в SkyUp объяснили, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена.
Что предлагает SkyUp пассажирам отмененных рейсов
- возмещение стоимости билета после окончания карантина.
- изменить дату вылета без дополнительных доплат.
- возместить билет в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования. Воспользоваться промокодом можно для оплаты билетов и услуг на любое направление.
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Возобновление чартерной программы JoinUp
С 1 июля туроператор JoinUp, который имеет общих владельцев со SkyUp, возобновляет чартерную программу.
Где сейчас предлагают отдохнуть
- Турция – с тестированием после прибытия в страну в случае повышенной температуры;
- Албания – без ограничений на границе и без тестирования;
- Египет – пока детали неизвестны;
- Тунис – справка о тестировании не ранее, чем за три дня до вылета.
Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно
- С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.
- Сейчас готовы принять украинцев пока только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.
- Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, разделили на "красные" и "зеленые".
- "Красная" зона – те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Граждане из "красной" зоны должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
- "Зеленая" зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или лучше.