SkyUp расширила географию полетов из аэропортов Украины

Новая украинская авиакомпания SkyUp расширила список украинских аэропортов, из которых будет выполнять чартерные рейсы.

Об этом сообщает профильное издание ЦТС.

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Первый рейс SkyUp совершил аэропорта "Киев" на популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейха 21 мая.

22 мая география чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харькова, а 24 мая перевозчик совершил рейсы из Запорожья.

Из областных центров SkyUp можно добраться в турецкую Анталию.

Сейчас авиаперевозчик эксплуатирует только один самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQА.

Ранее было объявлено, что второе воздушное судно компании с регистрацией UR-SQB должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.