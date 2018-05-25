SkyUp расширила географию полетов из аэропортов Украины
Новая украинская авиакомпания SkyUp расширила список украинских аэропортов, из которых будет выполнять чартерные рейсы.
Об этом сообщает профильное издание ЦТС.
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Первый рейс SkyUp совершил аэропорта "Киев" на популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейха 21 мая.
22 мая география чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харькова, а 24 мая перевозчик совершил рейсы из Запорожья.
Из областных центров SkyUp можно добраться в турецкую Анталию.
Сейчас авиаперевозчик эксплуатирует только один самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQА.
Ранее было объявлено, что второе воздушное судно компании с регистрацией UR-SQB должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.