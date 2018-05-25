SkyUp розширила географію польотів з аеропортів України
Нова українська авіакомпанія SkyUp розширила список українських аеропортів, з яких виконуватиме чартерні рейси.
Про це інформує профільне видання ЦТС.
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Перший рейс SkyUp здійснив з аеропорту "Київ" на популярний єгипетський курорт Шарм-ель-Шейха 21 травня.
22 травня географія чартерних рейсів розширилася за рахунок аеропорту Харкова, а 24 травня перевізник здійснив рейси із Запоріжжя.
З обласних центрів SkyUp можна дістатись в турецьку Анталію.
Наразі авіаперевізник експлуатує тільки один літак Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-SQА.
Раніше було оголошено, що друге повітряне судно компанії з реєстрацією UR-SQB має приступити до виконання чартерних рейсів 25 травня.
Джерело: 24 Канал
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