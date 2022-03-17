Слава богу, там все живы, – Гайдай об обстреле дома матери и ребенка в Северодонецке

Кровавые российские оккупанты снова увидели военную угрозу в детях и обстреляли дом матери и ребенка в Северодонецке. К счастью, от рук оккупантов никто не погиб.

Все выжили! Все нормально

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он обратил внимание на то, что это уже не первый циничный обстрел агрессора.

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Гайдан отметил, что оккупанты совершали обстрелы больниц и церквей.

К счастью, в результате обстрела дома матери и ребенка никто не погиб. Глава Луганской ОВА заверил, что там все нормально.

Это не первый такой циничный обстрел. И дом малышки, и церковь, и две больницы обстреляли как раз недавно. Слава Богу, там все живы – в доме матери и ребенка. Все выжили! Все нормально,

– заявил Гайдай.

В больницах нет возможности проводить операции

Вместе с тем, он заявил, что в больницах из-за обстрелов оккупантов у реаниматологов нет возможности проводить операции.

Поэтому человека в тяжелом состоянии с тремя осколочными ранениями увезли "к соседям".

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