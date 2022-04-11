"Слава Героям": двое грузинских добровольцев погибли в Украине
11 апреля 2022 , 00:53Читати новину українською
Источник:Михеил Саакашвили в фейсбуке
Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. В этой борьбе наше государство поддерживает весь мир цивилизованный.
На поле боя агрессору бок о бок с украинскими Вооруженными Силами противостоят добровольцы из многих стран, в частности Грузии. К сожалению, Михеил Саакашвили сообщил о гибели двух своих сограждан.
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Третий грузинский президент в воскресенье, 11 апреля, в социальных сетях назвал имена воинов. По словам политика, жизнь за свободу Украины отдали:
- Давид Менабдишвили;
- Ника Шанава.
Слава Героям!
– подчеркнул Михеил Саакашвили.
Двое грузинских добровольцев погибли в Украине / Фото из фейсбука Михеила Саакашвили