"Слава Героям": двое грузинских добровольцев погибли в Украине

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. В этой борьбе наше государство поддерживает весь мир цивилизованный.

На поле боя агрессору бок о бок с украинскими Вооруженными Силами противостоят добровольцы из многих стран, в частности Грузии. К сожалению, Михеил Саакашвили сообщил о гибели двух своих сограждан.

Читайте также Украина все это остановит, а Россия будет бояться, – Зеленский об амбициях "монстров"

Третий грузинский президент в воскресенье, 11 апреля, в социальных сетях назвал имена воинов. По словам политика, жизнь за свободу Украины отдали:

Давид Менабдишвили;

Ника Шанава.

Слава Героям!

– подчеркнул Михеил Саакашвили.

Журналисты 24 выражают искренние соболезнования родным и близким грузинских добровольцев.



Двое грузинских добровольцев погибли в Украине / Фото из фейсбука Михеила Саакашвили