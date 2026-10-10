В Эстонии приговорили мужчину, написавшего "Слава России" на флаге Украины

В Эстонии 44-летнего мужчину приговорили за осквернение украинского флага возле российского посольства в Таллинне. В апреле 2023 года он написал на флаге маркером "Слава России".

Об этом сообщает ERR 10 октября.

Что известно о деле?

Инцидент произошел около трех часов ночи 23 апреля 2023 года. Мужчина находился возле российского посольства на улице Пикк, 19, где на временном ограждении был установлен украинский флаг. Он написал на нем маркером "Слава России".

Харьюский уездный суд признал мужчину виновным в осквернении официального символа иностранного государства.

Суд приговорил его к 3 месяцам лишения свободы, но заменил реальное заключение условным наказанием с испытательным сроком в один год. С учетом двух дней, проведенных под стражей в апреле 2023 года, неотработанный срок составляет два месяца и 28 дней.

Если в течение испытательного срока мужчина не совершит нового умышленного преступления, ему не придется отбывать наказание в тюрьме.

Помимо условного наказания, осужденный должен выплатить государству 1684,68 евро судебных издержек. Эту сумму разрешили выплачивать частями в течение 12 месяцев.

Расходы на судебную психиатрическую экспертизу в размере 1300 евро и часть оплаты услуг адвоката – 44,64 евро – суд возложил на государство. Украинский флаг, на котором мужчина оставил надпись, и использованный маркер подлежат уничтожению.

Между тем накануне Дня независимости Польши Россия активизировала информационную кампанию, чтобы усилить антиукраинские настроения и натравить поляков на украинцев. К распространению враждебных сообщений привлечена российская дезинформационная сеть "Правда" / Portal Kombat. Она продвигает нарративы о якобы "крахе польско-украинской дружбы", росте ксенофобии и усталости польского общества от Украины.

Такие сообщения призваны создать впечатление, что отношения между странами ухудшаются, а поддержка Украины в Польше ослабевает. Особенно важно, что кампания активизировалась накануне государственного праздника Польши, когда Кремль пытается использовать внимание общества для распространения своих манипуляций. Цель России – ослабить поддержку Украины и расколоть единство европейских стран.