Про це повідомляє ERR 10 жовтня.

Що відомо про справу?

Інцидент стався близько третьої години ночі 23 квітня 2023 року. Чоловік перебував біля російського посольства на вулиці Пікк, 19, де на тимчасовій огорожі був встановлений український прапор. Він написав на ньому маркером "Слава Росії".

Хар'юський повітовий суд визнав чоловіка винним у паплюженні офіційного символу іноземної держави.

Суд призначив йому 3 місяці позбавлення волі, але замінив реальне ув'язнення умовним покаранням із випробувальним терміном на один рік. З урахуванням двох днів, проведених під вартою у квітні 2023 року, невідбутий термін становить два місяці та 28 днів.

Якщо протягом випробувального періоду чоловік не вчинить нового умисного злочину, йому не доведеться відбувати покарання у в'язниці.

Крім умовного покарання, засуджений повинен виплатити державі 1684,68 євро судових витрат. Цю суму дозволили сплачувати частинами протягом 12 місяців.

Витрати на судову психіатричну експертизу в розмірі 1300 євро та частину оплати послуг адвоката – 44,64 євро – суд поклав на державу. Український прапор, на якому чоловік залишив напис, і використаний маркер підлягають знищенню.

Тим часом напередодні Дня незалежності Польщі Росія активізувала інформаційну кампанію, щоб посилити антиукраїнські настрої та посварити поляків з українцями. До поширення ворожих повідомлень залучена російська дезінформаційна мережа Pravda / Portal Kombat. Вона просуває наративи про нібито "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобії та втому польського суспільства від України.

Такі повідомлення мають створити враження, що відносини між країнами погіршуються, а підтримка України в Польщі слабшає. Особливо важливо, що кампанія активізувалася напередодні державного свята Польщі, коли Кремль намагається використати увагу суспільства для поширення своїх маніпуляцій. Мета Росії – послабити підтримку України та розколоти єдність європейських країн.