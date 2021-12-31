В американском посольстве записали видеообращение. В нем поздравляют украинских друзей, партнеров и руководителей страны с 2022 годом.

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Посольство США поздравило украинцев с Новым годом

2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом. За последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной,

– отметила Кристина Квин.

Временная поверенная в делах США в Украине добавила, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев перед угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины. Она также призвала двигаться в 2022 год. В завершение Квин произнесла "Слава Украине!".

Поздравление с Новым годом от посольства США в Киеве: смотрите видео

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