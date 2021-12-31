В американському посольстві записали відеозвернення. У ньому вітають українських друзів, партнерів та очільників країни з 2022 роком.

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Посольство США привітало українців із Новим роком

2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною,

– зазначила Крістіна Квін.

Тимчасова повірена в справах США в Україні додала, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ перед загрозою для суверенітету і територіальній цілісності України. Вона також закликала рушати у 2022 рік. На завершення Квін промовила "Слава Україні!".

Вітання з Новим роком від посольства США в Києві: дивіться відео

Вітання Шмигаля, Епіфанія та ведучих 24 каналу