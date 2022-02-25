Да, в Славянске зафиксировали переход на украинский. Об этом рассказывает Дмитрий Браславский.
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В Славянске появляются украинские вывески
В публикации говорится, что в городе убирают русский язык, а появляющиеся в Славянске вывески подтверждают, что русскую армию здесь не ждут и встречать с цветами не собираются.
В этой войне работать надо по всем направлениям,
– подчеркивает Браславский.
В Славянске на фоне нападения России исчезают русскоязычные вывески / Фото фейсбук Дмитрий Браславский
В Славянске на фоне нападения России появляются украиноязычные вывески / Фото фейсбук Дмитрий Браславский
Читайте оригинальный текст публикации:
Это Славянск
Здесь убирают русский язык и напоминают, что кафиров с цветами встречать не будут!
В этой войне работать надо по всем направлениям!