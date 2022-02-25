Да, в Славянске зафиксировали переход на украинский. Об этом рассказывает Дмитрий Браславский.

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В Славянске появляются украинские вывески

В публикации говорится, что в городе убирают русский язык, а появляющиеся в Славянске вывески подтверждают, что русскую армию здесь не ждут и встречать с цветами не собираются.

В этой войне работать надо по всем направлениям,

– подчеркивает Браславский.

В Славянске на фоне нападения России исчезают русскоязычные вывески / Фото фейсбук Дмитрий Браславский



В Славянске на фоне нападения России появляются украиноязычные вывески / Фото фейсбук Дмитрий Браславский

Напомним, ранее в украинском твиттере запустили флешмоб "Мой последний твит по-русски". Пользователи соцсети, ранее дописываемые на русском языке, переходят на английский и украинский.

Читайте оригинальный текст публикации:



Это Славянск

Здесь убирают русский язык и напоминают, что кафиров с цветами встречать не будут!

В этой войне работать надо по всем направлениям!