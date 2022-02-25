Так, у Словянську зафіксували перехід на українську. Про це розповідає Дмитро Браславський.

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У Слов'янськ з'являються українські вивіски

У публікації йдеться, що у місті прибирають російську мову, а вивіски, які з'являються у Слов'янську підтверджують, що російську армію тут не чекають та зустрічати із квітами не збираються.

У цій війні працювати треба у всіх напрямках,
– наголошує Браславський.

У Слов'янську на тлі нападу Росії зникають російськомовні вивіски й з'являються українські У Слов'янську на тлі нападу Росії зникають російськомовні вивіски / Фото фейсбук Дмитро Браславський


У Слов'янську на тлі нападу Росії з'являються україномовні вивіски / Фото фейсбук Дмитро Браславський

Читайте оригінальний текст публікації:

Це Слов’янськ
Тут прибирають російську мову і нагадують, що окупантів з квітами зустрічати не будуть!
У цій війні працювати треба у всіх напрямках!