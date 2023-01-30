Денис Сосненко работал в благотворительной организации "Черный тюльпан". Он искал на передовой брошенные тела солдат.

Важно В Днепре похоронили семью Фигурных, погибшую под завалами дома после ракетного удара

В Славянске похоронили Дениса Сосненко

Командир поискового отряда миссии "Черный Тюльпан" Алексей Юков заявил, что благодаря работе Дениса многие погибшие солдаты смогли воссоединиться со своими родными.



Погибший Денис Сосненко / фейсбук Вадима Ляха



Дениса Сосненко уже похоронили / фото BBC News

Денис, на твоих плечах сегодня много ангелов – ангелов тех, кого ты вернул домой,

– сказал Юков.

Как стало известно, Денис Сосненко погиб, когда его микроавтобус наехал на противотанковую мину недалеко от линии фронта. Мать парня – Людмила – рассказала, что он всегда был весел и имел большие планы на жизнь после войны.

При жизни Сосненко рассказывал о сборе тел по частям и постоянной опасности. Однако он подчеркивал важность своей работы.



В Славянске попрощались с Денисом Сосненко / BBC News



Родные Дениса Сосненко / BBC News

В Кременчуге простились с чемпионом мира

Недавно на Полтавщине провели в последний путь Максима Кагала. Чемпион мира по кикбоксингу погиб 25 марта во время обороны Мариуполя.

Тело Максима Кагала после гибели долгое время находилось на территории "Азовстали", где украинские военные держали оборону. Вернуть его домой удалось только в результате обмена. Его идентифицировали по экспертизе ДНК.

Автоколонной гроб с телом защитника провели через весь город к Свиштовскому кладбищу, где похоронили на Аллее Славы.

В Киеве похоронили известного режиссера Онисько

Напомним, что на войне также погиб режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. 5 января его похоронили на Байковом кладбище. Онисько работал над известными украинскими фильмами и сериалами. У него осталась 9-летняя дочь Захария.

5 января на Байковом кладбище состоялось прощание с погибшим режиссером Виктором Онисько. Отправить в последний путь защитника пришло много людей.