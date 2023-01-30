Денис Сосненко працював у благодійній організації "Чорний тюльпан". Він шукав на передовій кинуті тіла солдатів.

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У Слов'янську поховали Дениса Сосненка

Командир пошукового загону місії "Чорний Тюльпан" Олексій Юков заявив, що завдяки роботі Дениса багато загиблих солдатів змогли возз'єднатися зі своїми рідними.



Загиблий Денис Сосненко / фейсбук Вадима Ляха



Дениса Сосненка вже поховали / фото BBC News

Денисе, на твоїх плечах сьогодні багато янголів – янголів тих, кого ти повернув додому,

– сказав Юков.

Як стало відомо, Денис Сосненко загинув, коли його мікроавтобус наїхав на протитанкову міну неподалік від лінії фронту. Мати хлопця – Людмила – розповіла, що він завжди був веселим і мав великі плани на життя після війни.

При житті Сосненко розповідав про збирання тіл по частинах та постійну небезпеку. Однак він наголошував на важливості своєї роботи.



У Слов'янську попрощалися з Денисом Сосненком / фото BBC News



Рідні Дениса Сосненка / фото BBC News

У Кременчуці попрощалися з чемпіоном світу

Нещодавно на Полтавщині провели в останню путь Максима Кагала. Чемпіон світу з кікбоксингу загинув 25 березня під час оборони Маріуполя.

Тіло Максима Кагала після загибелі довший час перебувало на території "Азовсталі", де українські військові тримали оборону. Повернути його додому вдалося лише внаслідок обміну. Його ідентифікували за експертизою ДНК.

Автоколоною домовину з тілом захисника провели через усе місто до Свіштовського цвинтаря, де поховали на Алеї Слави.