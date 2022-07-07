На Славянском направлении враг сосредоточил до 25 БТГр, но пока им дают по морде, – Арестович

Россия сосредоточила до 25 батальонных тактических групп на Славянском направлении. Они пытаются продвигаться, но успешно получают по морде от украинских защитников.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, пока на фронтах ничего особенного не происходит, ведь там сейчас затишье из-за подготовки к следующим боям.

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На Славянском направлении Россия сосредоточила до 25 БТГр

Арестович рассказал, что есть отдельные тактические движения в районе Харькова, Изюма, Попасной, а также на Запорожском, Угледарском и Херсонском направлениях. Однако пока ему проще говорить, что планируют захватчики, судя по некоторым их движениям.

Самая большая ударная группировка сосредоточена от Изюмского направления на Славянск, ну и немного справа, условно говоря, – от Лимана на Славянск. Вся эта группировка – штуки 22 – 25 БТГр, из них несколько танковых,

– добавил советник главы ОП.

По его словам, эти БТГр отчаянно хотят идти в атаку. Однако проблема состоит в том, что группировка постоянно перегруппировывается.

"Вот они сунут куда-то, получают по морде – и снова перегруппировываются. Попаснянская группировка в этом смысле куда быстрее. Имея меньше сил и получая по морде просто непрерывно, они таки проломились вперед "героически", что-то там завоевали и кого-то там победили, как им кажется ", – заметил Арестович.

Вероятно, эта самая большая группировка тайно сидела в засаде и вскоре что-нибудь покажет. Главная готовность сейчас там – оккупанты развернули пункты управления, радиосети, выстроили оперативное построение и так далее.

"Вопрос – попаснянская (группировка – 24 канал). Она сейчас тоже в разгоне и пытается радостно пробраться в сторону Бахмута. Ее задачи – заблокировать с юга, окружить. Но часть сил, которые якобы сейчас отдыхают, пытаются в лоб брать линию Северск – Бахмут. И выйти наконец-то на границы Луганской области, которые так давно обещали и все еще никак", – отметил советник главы ОП.

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Основные события – Славянск, Краматорск и Бахмут

По словам Арестовича, также на части территорий Запорожья стало меньше российских военных. 3 – 4 российских БТГр перекидывают на север Херсонского направления.

"В их планах остановить наш небольшой разгон на Высокополье, который начался. Но этого недостаточно, чтобы перейти в наступление. Этого достаточно, чтобы нанести нам встречный контрудар, задержать наше какое-то движение и так далее. Но посмотрим", – объяснил советник руководителя ОП.

Арестович отметил, что основные события будут происходить вблизи Славянска, Краматорска и Бахмута, на который захватчики будут идти с востока или юго-востока.

"Там будут пытаться повторить то же (что и в Лисичанске – 24 канал). Если смотреть на карту, то там такой большой карман нарисовался. Но слишком эта дуга широка, слишком она похожа на фронт, который надо брать в лоб и повторить этот трюк (не удастся – 24 канал). Ну, посмотрим", – заметил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что не верит в то, что оккупантам удастся повторить то же, что и в Лисичанске или Северодонецке.

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