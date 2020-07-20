Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Польша по международным нормам не может экстрадировать экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Все потому, что у него, кроме украинского, оказалось еще и польское гражданство.

О невозможности экстрадиции Новика, а также его двойное гражданство рассказал директор НАБУ Артем Сытник во время своего брифинга, сообщает 24 канал.

Важно Славомира Новака задержали в Польше: что инкриминируют экс-главе "Укравтодора"

Насколько нам известно, сегодня у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины. При наличии польского гражданства экстрадиция в Украину невозможна,

– подчеркнул Сытник.

В то же время он заверил, что вопрос, в каком антикоррупционном суде будет рассматриваться дело Новака – украинском или польском, не является принципиальным.

Вместо этого он заметил, что гораздо важнее вопрос, что будет с конфискованным имуществом. Если в суде будет доказана вина Славомира Новака, нужно будет отдельное межгосударственное соглашение в отношении этого имущества.

Почему это важно?

Славомир Новак получил украинское гражданство по указу Петра Порошенко в октябре 2016 года. Это было необходимо, чтобы попасть в руководство "Укравтодора".



Впрочем здесь ключевым является вопрос не украинского гражданства, а именно польского. Ведь для получения украинского паспорта, он должен был отказаться от всех – двойное гражданство у нас запрещено.



К слову, слухи о двойном гражданстве Новака ходили в течение всего времени его работы в Украине. Впрочем это первое фактически официальное подтверждение.

Дело Славомира Новака: коротко