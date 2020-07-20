Славоміра Новака не екстрадують в Україну: у нього виявився другий паспорт
Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Польща за міжнародними нормами не може екстрадувати ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Усе через те, що в нього, крім українського, виявилося ще й польське громадянство.
Про неможливість екстрадиції Новіка, а також його подвійне громадянство розповів директор НАБУ Артем Ситник під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.
Важливо Славоміра Новака затримали в Польщі: що інкримінують ексголові Укравтодору
Наскільки нам відомо, сьогодні у головного підозрюваного подвійне громадянство — Польщі та України. При наявності польського громадянства екстрадиція в Україну є неможливою,
– підкреслив Ситник.
Водночас він запевнив, що питання, в якому антикорупційному суді розглядатиметься справа Новака – українському чи польському, не є принциповим.
Натомість він зауважив, що значно важливішим є питання, що буде з конфіскованим майном. Якщо в суді буде доведено провину Славоміра Новака, потрібна буде окрема міждержавна угода щодо цього майна.
Чому це важливо?
Славомір Новак отримав українське громадянство за указом Петра Порошенка в жовтні 2016 року. Це було необхідно, щоб потрапити до керівництва Укравтодору.
Втім тут ключовим є питання не українського громадянства, а саме польського. Адже для отримання українського паспорта, він мав відмовитися від усіх інших – подвійне громадянство в нас заборонене.
До слова, чутки про подвійне громадянство Новака ходили впродовж усього часу його роботи в Україні. Втім це перше фактично офіційне підтвердження.
Справа Славоміра Новака: коротко
- Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.
- Окрім нього затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П.". Усі деталі обіцяють оприлюднити згодом.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.
- За даними Gazeta Wyborcza в районній прокуратурі Варшави Новаку загрожують шість обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор.