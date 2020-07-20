Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Польща за міжнародними нормами не може екстрадувати ексголову Укравтодору Славоміра Новака. Усе через те, що в нього, крім українського, виявилося ще й польське громадянство.

Про неможливість екстрадиції Новіка, а також його подвійне громадянство розповів директор НАБУ Артем Ситник під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Наскільки нам відомо, сьогодні у головного підозрюваного подвійне громадянство — Польщі та України. При наявності польського громадянства екстрадиція в Україну є неможливою,

– підкреслив Ситник.

Водночас він запевнив, що питання, в якому антикорупційному суді розглядатиметься справа Новака – українському чи польському, не є принциповим.

Натомість він зауважив, що значно важливішим є питання, що буде з конфіскованим майном. Якщо в суді буде доведено провину Славоміра Новака, потрібна буде окрема міждержавна угода щодо цього майна.

Чому це важливо?

Славомір Новак отримав українське громадянство за указом Петра Порошенка в жовтні 2016 року. Це було необхідно, щоб потрапити до керівництва Укравтодору.



Втім тут ключовим є питання не українського громадянства, а саме польського. Адже для отримання українського паспорта, він мав відмовитися від усіх інших – подвійне громадянство в нас заборонене.



До слова, чутки про подвійне громадянство Новака ходили впродовж усього часу його роботи в Україні. Втім це перше фактично офіційне підтвердження.

Справа Славоміра Новака: коротко