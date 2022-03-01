В Славуте и Хмельницком раздаются сирены
1 марта 2022 , 23:19Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Жителям Славуты и Хмельницкого следует немедленно пойти в укрытие.
Сейчас в городах раздаются сирены оповещения. Жителям следует как можно быстрее собраться и перейти в укрытие.
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крытии к сообщению об отбое тревоги. Только тогда можно будет безопасно вернуться в дом.
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