Славутич в кольце оккупантов, но без горожан не могут обеспечить деятельность ЧАЭС, – Денисенко

Российские убийцы 26 марта попали в Славутич Киевской области. Оккупанты взяли в заложники мэра Юрия Фомичева.

Об этом рассказал 26 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он рассказал, что вскоре мэра отпустили и он выступил на большом митинге.

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"Собралось несколько сотен человек. Он выступил и сказал, что город является украинским. Россияне требуют, чтобы убрали полицию, но мы понимаем, что после этого последуют следующие требования. Они заходят как бы с более мягкими требованиями, а затем начинают требовать вещи, которые недопустимы в любой нормальной жизни", – сказал Денисенко.

Непонятно, что хотят россияне

По словам советника МВД, в Славутиче сложная и напряженная ситуация. Он отметил, что до конца непонятно, каковы планы у россиян.

Город находится в кольце российских оккупантов, но без жителей Славутича невозможно обеспечивать жизнедеятельность Чернобыльской АЭС,

– сказал Денисенко.

Советник считает, что оккупанты неуправляемы. Он вспомнил, как рашисты в Энергодаре взорвали снаряды после первого энергоблока и отключали от электроэнергии насосы охлаждения на хранилище в Чернобыльской АЭС.

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