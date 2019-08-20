Славутич и его уникальная архитектура: что пишет CNN про украинский город

Славутич – уникальный украинский город, который появился на карте Украины "благодаря" аварии на Чернобыльской АЭС. Что пишет о городе авторитетное издание CNN Travel.

Что стоит знать про Славутич?

Это один из самых молодых городов Украины – был основан в 1986 году и построен для людей, эвакуированных после Чернобыльской катастрофы из нынешней зоны отчуждения.

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Является городом областного подчинения в Киевской области, хотя территориально расположен в Черниговской.

Для Славутича характерен необычно высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности. Как результат, это город с самым низким средним возрастом населения в Украине. По состоянию на 2018 год здесь проживало около 25 тысяч человек.

Немало жителей (примерно 2,5 тысячи) до сих пор работают на Чернобыльской АЭС и поддерживают станцию в безопасном состоянии.



Башня с часами на площади в Славутиче / Фото: Pavlo Fedykovych

Что пишет о Славутиче CNN Travel?

Материал про уникальный город Украины появился на сайте авторитетного издания с заголовком "Внутри Славутича – города, созданном взрывом Чернобыля".

Автор публикации называет его "архитектурным извинением" советских чиновников перед людьми, которых эвакуировали из Чернобыльской зоны отчуждения. В статье изложена краткая история формирования города и его необычных кварталов.

Сейчас город поделен на 13 кварталов: Бакинский, Белгородский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Ленинградский, Московский, Печерский, Рижский, Таллинский, Тбилисский, Черниговский, каждый имеет свою особенную архитектуру и атмосферу.

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В их строительстве принимали участие архитекторы и строители союзных республик, что и дало название каждому из них.

Каждая республика жертвовала материалы и рабочих. Благодаря этому Славутич может похвастаться разнообразием различных архитектурных стилей в кварталах.

"Интернациональные" кварталы Славутича: смотрите фото

CNN Travel называет Славутич "городом-капсулой", дальнейшая судьба которого неизвестна.