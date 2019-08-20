Славутич і його унікальна архітектура: що пише CNN про українське місто

Славутич – унікальне українське місто, яке з'явилось на карті України "завдяки" аварії на Чорнобильській АЕС. Що пише про місто авторитетне видання CNN Travel.

Що варто знати про Славутич?

Це одне з наймолодших міст України – було засноване у 1986 році і збудоване для людей, евакуйованих після Чорнобильської катастрофи із теперішньої зони відчуження.

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Є містом обласного підпорядкування в Київській області, хоча територіально розташоване у Чернігівській.

Для Славутича характерний незвичайно високий рівень народжуваності й низький рівень смертності. Як результат, це місто з найнижчим середнім віком населення в Україні. Станом на 2018 рік тут проживало близько 25 тисяч людей.

Чимало жителів (приблизно 2,5 тисячі) досі працюють на Чорнобильській АЕС і підтримують станцію у безпечному стані.



Вежа з годинником на площі у Славутичі / Фото: Pavlo Fedykovych

Що пише про Славутич CNN Travel?

Матеріал про унікальне місто України з'явився на сайті авторитетного видання із заголовком "Всередині Славутича – міста, створене вибухом Чорнобиля".

Автор публікації називає його "архітектурним вибаченням" радянських чиновників перед людьми, яких евакуювали з Чорнобильської зони відчуження. У статті викладена коротка історія формування міста та його незвичних кварталів.

Зараз місто поділене на 13 кварталів: Бакинський, Бєлгородський, Вільнюський, Добринінський, Єреванський, Київський, Ленінградський, Московський, Печерський, Ризький, Талліннський, Тбіліський, Чернігівський, кожен має свою особливу архітектуру й атмосферу.

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У їхньому будівництві брали участь архітектори й будівельники союзних республік, що й дало назву кожному з них.

Кожна республіка жертвувала матеріали і робітників. Завдяки цьому Славутич може похвалитись розмаїттям різних архітектурних стилів у кварталах.

"Інтернаціональні" квартали Славутича: дивіться фото

CNN Travel називає Славутич "містом-капсулою", подальша доля якого невідома.