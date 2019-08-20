Славутич і його унікальна архітектура: що пише CNN про українське місто
Славутич – унікальне українське місто, яке з'явилось на карті України "завдяки" аварії на Чорнобильській АЕС. Що пише про місто авторитетне видання CNN Travel.
Що варто знати про Славутич?
Це одне з наймолодших міст України – було засноване у 1986 році і збудоване для людей, евакуйованих після Чорнобильської катастрофи із теперішньої зони відчуження.
Цікаво! Чорнобиль: як звучить голос Прип'яті в новому музичному проекті – відео
Є містом обласного підпорядкування в Київській області, хоча територіально розташоване у Чернігівській.
Для Славутича характерний незвичайно високий рівень народжуваності й низький рівень смертності. Як результат, це місто з найнижчим середнім віком населення в Україні. Станом на 2018 рік тут проживало близько 25 тисяч людей.
Чимало жителів (приблизно 2,5 тисячі) досі працюють на Чорнобильській АЕС і підтримують станцію у безпечному стані.
Вежа з годинником на площі у Славутичі / Фото: Pavlo Fedykovych
Що пише про Славутич CNN Travel?
Матеріал про унікальне місто України з'явився на сайті авторитетного видання із заголовком "Всередині Славутича – міста, створене вибухом Чорнобиля".
Автор публікації називає його "архітектурним вибаченням" радянських чиновників перед людьми, яких евакуювали з Чорнобильської зони відчуження. У статті викладена коротка історія формування міста та його незвичних кварталів.
Зараз місто поділене на 13 кварталів: Бакинський, Бєлгородський, Вільнюський, Добринінський, Єреванський, Київський, Ленінградський, Московський, Печерський, Ризький, Талліннський, Тбіліський, Чернігівський, кожен має свою особливу архітектуру й атмосферу.
Дивіться також: Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
У їхньому будівництві брали участь архітектори й будівельники союзних республік, що й дало назву кожному з них.
Кожна республіка жертвувала матеріали і робітників. Завдяки цьому Славутич може похвалитись розмаїттям різних архітектурних стилів у кварталах.
"Інтернаціональні" квартали Славутича: дивіться фото
CNN Travel називає Славутич "містом-капсулою", подальша доля якого невідома.
-
19 черв 2019Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин
-
-
-
Вибір редакції
-
10% від награбованого, – у Зеленського пропонують платити викривачам корупціїсьогодні , 14:00
-
НАБУ не займається прослушкою, – Ситник відреагував на цікаву знахідку в кабінеті Стрижевськоїсьогодні , 13:05
-
Бомбардування Марсу дасть позитивний ефект, – експерт назвав причини такої ідеї Маскасьогодні , 12:11