Сотни жителей Славутича на центральной площади города торжественно развернули флаг Украины и спели Гимн. Инициатор акции – Организация молодежи ППО Чернобыльской АЭС.

Важно Жителям Энергодара: победа уже близко

Жители Славутича подчеркнули, что не забыли свои ощущения, когда 24 февраля ЧАЭС захватили россияне. Жители города пережили трехдневный штурм и голыми руками оттесняли врага к границам.

"Мы уверенно заявили миру: Славутич – это Украина! И мы не оставим в беде наших собратьев-атомщиков, которым сейчас крайне нелегко. Энергодар – это Украина! Так было, есть и будет. Вместе – к победе", – заявили в городе.

Обратите внимание, что украинские работники продолжают обслуживать все энергоблоки Запорожской АЭС, расположенной во временно оккупированном Энергодаре. Однако оккупанты начали вмешиваться в их работу.

В Славутиче провели акцию в поддержку Энергодара: смотрите видео