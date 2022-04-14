Сотні мешканців Славутича на центральній площі свого міста урочисто розгорнули прапор України та заспівали Гімн. Ініціатор акції – Організація молоді ППО Чорнобильської АЕС.

Важливо Жителям Енергодару: перемога вже близько

Славутчани наголосили, що не забули свої відчуття, коли 24 лютого ЧАЕС захопили росіяни. Мешканці міста пережили триденний штурм та голіруч відтісняли ворога до околиць.

"Ми впевнено заявили світу: Славутич – це Україна! І ми не залишимо в біді наших побратимів-атомників, яким зараз вкрай нелегко. Енергодар – це Україна! Так було, є і буде. Разом – до перемоги", – заявили у місті.

Зауважте, що українські працівники продовжують обслуговувати всі енергоблоки Запорізької АЕС, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі. Проте окупанти почали втручатися в їхню роботу.

У Славутичі провели акцію на підтримку Енергодара: дивіться відео