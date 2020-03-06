18:00
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      БЛОГ Александр Баунов
      Журналист, публицист, главный редактор Carnegie.ru

      След Ермака на отставке Гончарука

      -
      / 24 канал

      Отставка правительства Алексея Гончарука подводит черту под романтическим периодом президентства Владимира Зеленского. Самый молодой в истории Украины кабмин продержался всего полгода и бесславно уходит со сцены, уступая место старым профессионалам.

      Похоже, что украинская версия deep state, представленная олигархами, оказалась прочнее и зубастее, чем это представлялось реформаторам…

      Рекомендуем: Все еще о правительстве Гончарука: люди пришли не наживаться

      Когда Владимир Зеленский сделал ставку на молодого юриста Алексея Гончарука, практически не имевшего политического и управленческого опыта, его выбор был понятен – премьер должен быть копией президента: представителем нового поколения, благонамеренным идеалистом, профессионалом в своем деле…

      Гончарук действительно произвел хорошее впечатление за границей, но внутри страны он столкнулся с влиятельным противником – олигархом Игорем Коломойским. Правительство твердо выступало против возвращения ему национализированного "Приватбанка" и тут же попало под атаку медиаимперии олигарха… Критику правительства поддерживал и медиахолдинг пророссийского политика Виктора Медведчука.

      Отразились на судьбе кабинета Гончарука и интриги в ближнем круге Зеленского. В свое время кандидатура молодого премьера была предложена бывшим главой офиса президента Андреем Богданом. После его отставки Гончарук потерял покровителя и пришелся не ко двору новому главе администрации Андрею Ермаку...

      У Зеленского было достаточно поводов быть недовольным своим правительством: объем промышленного производства к концу января 2020-го упал на 5% по сравнению с прошлым годом, в бюджете недоборы, обострились социальные проблемы. Однако остаются неясными критерии, по которым президент оценивал эффективность правительства. Скорее фатальную роль в судьбе Гончарука и его команды сыграл обвал рейтинга президента.

      Новые лица из кабмина сменяются подзабытыми старыми. Министр финансов Игорь Уманский работал в правительстве еще при Ющенко – Тимошенко, министр здравоохранения Илья Емец и министр социальной политики Марина Лазебная – при Януковиче.

      При всех претензиях к кабмину Гончарука его состав олицетворял тот общественный импульс, на волне которого получил свою власть и сам Зеленский, – лучше неопытные и молодые, чем матерые казнокрады-державники. С его уходом президент теряет часть собственной легитимности. Ведь если молодая команда настолько не способна реформировать страну, то где гарантии, что на это способен сам президент, ничуть не более зрелый и опытный, чем разочаровавший его премьер?

      Важно! Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?

      Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
      сегодня
      Автор: Александр Баунов
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Владимир Зеленский Алексей Гончарук– новости Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Андрей Ермак Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:40 Олег Волошин: что известно о скандальном пророссийском политике из ОПЗЖ
      Анна Запотоцька
      сегодня , 17:30 Замена министра финансов: почему сняли Маркарову и при чем здесь Коломойский
      Богдан Мірошниченко
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 17:00 След Ермака на отставке Гончарука
      Олександр Баунов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук