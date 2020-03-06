След Ермака на отставке Гончарука

Отставка правительства Алексея Гончарука подводит черту под романтическим периодом президентства Владимира Зеленского. Самый молодой в истории Украины кабмин продержался всего полгода и бесславно уходит со сцены, уступая место старым профессионалам.

Похоже, что украинская версия deep state, представленная олигархами, оказалась прочнее и зубастее, чем это представлялось реформаторам…

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Когда Владимир Зеленский сделал ставку на молодого юриста Алексея Гончарука, практически не имевшего политического и управленческого опыта, его выбор был понятен – премьер должен быть копией президента: представителем нового поколения, благонамеренным идеалистом, профессионалом в своем деле…

Гончарук действительно произвел хорошее впечатление за границей, но внутри страны он столкнулся с влиятельным противником – олигархом Игорем Коломойским. Правительство твердо выступало против возвращения ему национализированного "Приватбанка" и тут же попало под атаку медиаимперии олигарха… Критику правительства поддерживал и медиахолдинг пророссийского политика Виктора Медведчука.

Отразились на судьбе кабинета Гончарука и интриги в ближнем круге Зеленского. В свое время кандидатура молодого премьера была предложена бывшим главой офиса президента Андреем Богданом. После его отставки Гончарук потерял покровителя и пришелся не ко двору новому главе администрации Андрею Ермаку...

У Зеленского было достаточно поводов быть недовольным своим правительством: объем промышленного производства к концу января 2020-го упал на 5% по сравнению с прошлым годом, в бюджете недоборы, обострились социальные проблемы. Однако остаются неясными критерии, по которым президент оценивал эффективность правительства. Скорее фатальную роль в судьбе Гончарука и его команды сыграл обвал рейтинга президента.

Новые лица из кабмина сменяются подзабытыми старыми. Министр финансов Игорь Уманский работал в правительстве еще при Ющенко – Тимошенко, министр здравоохранения Илья Емец и министр социальной политики Марина Лазебная – при Януковиче.

При всех претензиях к кабмину Гончарука его состав олицетворял тот общественный импульс, на волне которого получил свою власть и сам Зеленский, – лучше неопытные и молодые, чем матерые казнокрады-державники. С его уходом президент теряет часть собственной легитимности. Ведь если молодая команда настолько не способна реформировать страну, то где гарантии, что на это способен сам президент, ничуть не более зрелый и опытный, чем разочаровавший его премьер?

Важно! Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?