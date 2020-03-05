Все еще о правительстве Гончарука: люди пришли не наживаться

Рада отправила правительство Гончарука в отставку. Официальные причины озвучил президент, собственно и инициировал это решение.

Серед неофіційних причин – це не секрет – падаючі рейтинги. Але… земельна реформа, децентралізація, медична чи приватизація, наприклад, на мою скромну думку, не сумісні зі зростаючими рейтингами. Результатом роботи уряду можуть бути або рейтинги, або реформи. Такий історичний період розвитку країни. І тому через пів року не виключаю день бабака.

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Також на початку свого прощального виступу прем'єр кілька разів згадав Центренерго. Я так розумію, що останнє рішення прем'єра щодо зміни керівництва цього підприємства – це ще одна з неофіційних причин… Дуже хотілося б помилятися.

Не ідеалізуючи цей уряд (є до нього багато справедливих питань, і про них скажуть опоненти), все таки він заслужив на чимало позитивних коментарів.

Зсередини могла пересвідчитися, що люди прийшли не наживатися, а працювали по совісті. За 5 місяців роботи не стала свідком жодного незаконного рішення, чи рішення в інтересах якоїсь окремої групи впливу.

Зник феномен "смотрящих" від уряду. Уряд не перенаправляв потоки, а намагався перекривати їх у всіх сферах.

Цей уряд також став першим НЕ ОЛІГАРХОЗАЛЕЖНИМ Кабінетом Міністрів. Переконана, що Гончаруку не буде страшно проїхатися в метро – плювати в спину люди не стануть: ніхто не може закинути звинувачення в мародерстві у часи війни, не крали, працювали на людей, робили так, щоб Європейська Україна – була не гаслом, а реальністю.

Також показово, що цей уряд спромігся побудувати європейську культуру відносин всередині Кабінету Міністрів та з усіма гілками влади. Не знищували одне одного, не рвали під столом.

Було запущено чимало структурних змін.

Це і Анбандлінг, який забезпечив стабільність транзиту газу в Європу і зниження ціни на газ.

І старт приватизації. Ліквідували монополію Артемсолі і "корупційну годівницю" Державну продовольчо-зернову корпорацію – найбільший експортер зерна та виробник борошна, який збитковий на "папері". Передали 961 ДП на приватизацію.

І нова програма доступних кредитів 5-7-9% для бізнесу.

І розміщення євробондів за найдешевшими відсотковими ставками в історії України під 4.375% річних. Що означає заміщення дорогих боргів дешевими, економією для бюджету 2 млн грн на день.

Почалася нарешті детінізація: з вулиць почав зникати нелегальний гральний бізнес і нелегальні АЗС, впав рівень відмов при реєстрації земельних ділянок з 30% (2019) до 10% (лютий 2020).

Почалася детінізація добутку бурштину.

Почали електронний облік деревини.

Підготували законопроєкт для запуску цивілізованого ринку землі.

Почали цифровізацію в державних послугах, що точно зрештою зменшить корупцію в цій сфері.

Забезпечили макроекономічну стабільність, знизили інфляцію.

Почали нормальну протидію рейдерству.

Список можна далі продовжувати.

Хоча так само треба визнати, не вистачило ні часу, ні довірених повноважень, ні мабуть, досвіду (це буде чесно) для карколомних змін і швидких результатів.

Кілька слів у майбутнє

Важливо зберегти курс. В умовах світової турбулентності Україна має зберігати співпрацю з нашими ключовими партнерами – ЄС, НАТО, МВФ. Ми не маємо прогинатися, але ми повинні будувати партнерство з сильним демократичним світом заради стабільності та майбутнього, навіть якщо це не вигідно якійсь конкретній-зрозумло-якій людині.

Судова система. На мою думку, досі залишається проблемою номер один для держави, іміджу, інвестицій.

Окремі групи впливу. Дехто сьогодні відчайдушно бореться за своє виживання. Але не секрет, що це не сумісно з виживанням України. Я бачила, що будучи головою уряду, Гончарук вибирав Україну. Подивимося, який вибір буде робити наступний прем'єр.

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