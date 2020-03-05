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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Уряд Дениса Шмигаля провів перше засідання

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      Напередодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд. Вже 5 березня новообраний Кабмін Дениса Шмигаля провів перше засідання.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Варто зазначити, що засідання було закритим для преси. Проте відомо, що там обговорювали організаційні питання щодо роботи нового уряду, а також епідемію коронавірусу.

      Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля

      Чотири посади залишаються вакантними – мовиться про очільників міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще за двома напрямками є ідея щодо розширення. Також з'являться два нових віцепрем'єри – з питань економіки та з питань оборони.

      Новий Кабмін
      Хто увійшов до складу нового Кабінету міністрів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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