Уряд Дениса Шмигаля провів перше засідання
Напередодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд. Вже 5 березня новообраний Кабмін Дениса Шмигаля провів перше засідання.
Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.
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Варто зазначити, що засідання було закритим для преси. Проте відомо, що там обговорювали організаційні питання щодо роботи нового уряду, а також епідемію коронавірусу.
Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.
Чотири посади залишаються вакантними – мовиться про очільників міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще за двома напрямками є ідея щодо розширення. Також з'являться два нових віцепрем'єри – з питань економіки та з питань оборони.
Хто увійшов до складу нового Кабінету міністрів / Інфографіка 24 каналу