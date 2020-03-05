Уряд Дениса Шмигаля провів перше засідання

Напередодні Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд. Вже 5 березня новообраний Кабмін Дениса Шмигаля провів перше засідання.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Цікаво! За новий уряд не голосував один "слуга народу": відомо його ім'я

Варто зазначити, що засідання було закритим для преси. Проте відомо, що там обговорювали організаційні питання щодо роботи нового уряду, а також епідемію коронавірусу.

Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля

Чотири посади залишаються вакантними – мовиться про очільників міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще за двома напрямками є ідея щодо розширення. Також з'являться два нових віцепрем'єри – з питань економіки та з питань оборони.



Хто увійшов до складу нового Кабінету міністрів / Інфографіка 24 каналу