Правительство Дениса Шмыгаля провело первое заседание

Накануне Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. 5 марта новоизбранный Кабмин Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Стоит отметить, что заседание было закрытым для прессы. Однако известно, что там обсуждали организационные вопросы работы нового правительства, а также эпидемию коронавируса.

Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля

Четыре должности остаются вакантными – речь идет о руководителях министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще по двум направлениям есть идея по расширению. Также появятся два новых вице-премьера – по вопросам экономики и по вопросам обороны.



Кто вошел в состав нового Кабинета министров / Инфографика 24 канала