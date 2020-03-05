Правительство Дениса Шмыгаля провело первое заседание
Накануне Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. 5 марта новоизбранный Кабмин Дениса Шмыгаля провел первое заседание.
Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.
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Стоит отметить, что заседание было закрытым для прессы. Однако известно, что там обсуждали организационные вопросы работы нового правительства, а также эпидемию коронавируса.
Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вицепремьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вицепремьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Четыре должности остаются вакантными – речь идет о руководителях министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще по двум направлениям есть идея по расширению. Также появятся два новых вице-премьера – по вопросам экономики и по вопросам обороны.
Кто вошел в состав нового Кабинета министров / Инфографика 24 канала