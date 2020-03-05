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      Правительство Дениса Шмыгаля провело первое заседание

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      Накануне Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. 5 марта новоизбранный Кабмин Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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      Стоит отметить, что заседание было закрытым для прессы. Однако известно, что там обсуждали организационные вопросы работы нового правительства, а также эпидемию коронавируса.

      Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля

      Четыре должности остаются вакантными – речь идет о руководителях министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще по двум направлениям есть идея по расширению. Также появятся два новых вице-премьера – по вопросам экономики и по вопросам обороны.

      Новий Кабмін
      Кто вошел в состав нового Кабинета министров / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новое правительство Шмыгаля Новости политики Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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