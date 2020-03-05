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      За новое правительство не голосовал один "слуга народа": известно его имя

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      4 марта Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета Министров. Возглавил новое правительство Денис Шмыгаль. Правда, против назначения нового состава высказался один депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Его имя – Дмитрий Костюк.

      Согласно результатам голосования, за новый состав правительства отдали свои голоса 277 нардепов. Большинство из них представляют фракцию "Слуга народа", а именно 228 народных избранников.

      В то же время один из депутатов пропрезидентской политсилы высказался против. Как указано на сайте Верховной Рады, говорится о Дмитрие Костюке. На своей странице в Facebook он объяснил, что голосовал не против нового правительства, а против отдельных старых министров в нем. Также ему не понравилось голосования "пакетом".

      К теме! "Слуга народа" Юраш объяснил, почему новый Кабмин будут выбирать пакетом

      Добавим, что еще шесть "слуг народа" воздержались. К такому шагу прибегли:

      • Игорь Васильев,
      • Роман Соха,
      • Елизавета Богуцкая,
      • Роман Грищук,
      • Дмитрий Гурин,
      • Виктория Подгорная,
      • Егор Чернев.

      Кроме того, еще два народных избранника из этой фракции не голосовали – это

      • Данил Гетманцев,
      • Михаил Крячко.

      В то же время 10 человек отсутствовали. Говорится о:

      • Марине Бардиной,
      • Валерие Божике,
      • Ладе Булах,
      • Николае Галушко,
      • Анастасии Красносельской,
      • Александре Федиенко,
      • Анне Бондарь,
      • Алексее Леонове,
      • Александре Мариковском,
      • Максиме Ткаченко.

      В общем против выдвинутых кандидатов нового Кабмина высказались 57 парламентариев, воздержались 30 нардепов и не голосовали 17 человек. Так, против голосовали фракции ОПЗЖ и "Евросолидарнисть", а "Голос" отказался участвовать в голосовании и покинул зал. "Батькивщина", со своей стороны, воздержалась.

      Кроме "слуг народа", поддержали новое правительство группа "За будущее", депутатов которой связывают с олигархом Игорем Коломойским, группа "Доверие" и внефракционные.

      Подробнее! Рада проголосовала за новый состав Кабмина

      Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля

      В действующем правительстве остаются вакантными четыре должности – не определились с руководителями министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще по двум направлениям есть идея по расширению. Также появятся два новых вице-премьера – по вопросам экономики и по вопросам обороны.

      Новый Кабинет Министров Украины Дениса шныряли
      Новый Кабинет Министров Украины / Инфографика 24 канала

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      Какие министры остаются на своих должностях

      Прежде всего следует отметить, что на своем посту до сих пор остается министр внутренних дел Арсен Аваков. Тот пережил уже трех премьеров – Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, а теперь и Алексея Гончарука.

      Также остаются на своих должностях министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

      Так же в правительстве останутся Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко. У них ситуация – самая интересная: Пристайко, ранее возглавлявший МИД, стал вице-премьером по вопросам евроинтеграции, а Кулеба - наоборот, вместо должности вицепремьера, возглавил Министерство иностранных дел.

      Министром обороны стал Андрей Таран: что о нем известно
      4 марта
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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