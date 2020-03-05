За новое правительство не голосовал один "слуга народа": известно его имя

4 марта Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета Министров. Возглавил новое правительство Денис Шмыгаль. Правда, против назначения нового состава высказался один депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Его имя – Дмитрий Костюк.

Согласно результатам голосования, за новый состав правительства отдали свои голоса 277 нардепов . Большинство из них представляют фракцию "Слуга народа" , а именно 228 народных избранников.

В то же время один из депутатов пропрезидентской политсилы высказался против. Как указано на сайте Верховной Рады, говорится о Дмитрие Костюке. На своей странице в Facebook он объяснил, что голосовал не против нового правительства, а против отдельных старых министров в нем . Также ему не понравилось голосования "пакетом".

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Добавим, что еще шесть "слуг народа" воздержались. К такому шагу прибегли:

Игорь Васильев,

Роман Соха,

Елизавета Богуцкая,

Роман Грищук,

Дмитрий Гурин,

Виктория Подгорная,

Егор Чернев.

Кроме того, еще два народных избранника из этой фракции не голосовали – это

Данил Гетманцев,

Михаил Крячко.

В то же время 10 человек отсутствовали. Говорится о:

Марине Бардиной,

Валерие Божике,

Ладе Булах,

Николае Галушко,

Анастасии Красносельской,

Александре Федиенко,

Анне Бондарь,

Алексее Леонове,

Александре Мариковском,

Максиме Ткаченко.

В общем против выдвинутых кандидатов нового Кабмина высказались 57 парламентариев , воздержались 30 нардепов и не голосовали 17 человек . Так, против голосовали фракции ОПЗЖ и "Евросолидарнисть" , а "Голос" отказался участвовать в голосовании и покинул зал. "Батькивщина" , со своей стороны, воздержалась.

Кроме "слуг народа", поддержали новое правительство группа "За будущее" , депутатов которой связывают с олигархом Игорем Коломойским, группа "Доверие " и внефракционные .

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Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля

В действующем правительстве остаются вакантными четыре должности – не определились с руководителями министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще по двум направлениям есть идея по расширению. Также появятся два новых вице-премьера – по вопросам экономики и по вопросам обороны.



Новый Кабинет Министров Украины / Инфографика 24 канала

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Какие министры остаются на своих должностях

Прежде всего следует отметить, что на своем посту до сих пор остается министр внутренних дел Арсен Аваков . Тот пережил уже трех премьеров – Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, а теперь и Алексея Гончарука.

Также остаются на своих должностях министр юстиции Денис Малюська , министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров .